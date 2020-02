Sát thủ Hải Phòng khoác áo xe ôm công nghệ, bịt mặt nổ súng giết người "theo hợp đồng"

Sau khi thoả thuận mức giá để bắn chết người "theo hợp đồng", 2 đối tượng Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp quê Hải Phòng đã lên Hà Nội, mua đồng phục xe ôm công nghệ, dùng khẩu trang bịt mặt rồi chặn đường, nổ súng bắn người.

Ngày 1-2, tin từ Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng gồm: Phạm Tuấn Hải (SN 1985, trú ở Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988, trú ở quận Lê Chân, Hải Phòng) để điều tra về hành vi Giết người.

Hai đối tượng trong vụ án bị Công an bắt giữ - Ảnh: ANTĐ

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng hơn 18 giờ ngày 11-1-2020, trước cổng khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm), anh M. (SN 1982, trú ở xóm 9 xã Ninh Hiệp) đang điều khiển xe máy thì bị 2 đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ và đeo khẩu trang bịt mặt chạy xe máy vượt lên, 1 đối tượng ngồi sau rút súng, bóp cò. Hậu quả, anh M. bị thương ở đầu và tay, được người dân đưa đi cấp cứu.

Trong quá trình điều tra Công an xác định, các đối tượng hành động có sự chuẩn bị trước, rất manh động và ranh ma, dùng nhiều thủ đoạn để qua mặt cơ quan chức năng. Trong khi đó, nạn nhân M. không xác định được có mâu thuẫn với ai.

Vào cuộc điều tra ngày 15-1, Công an đã bắt giữ được Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp.

Lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy Phạm Tuấn Hải nhận được "hợp đồng" ra Hà Nội bắn chết người. Sau khi thỏa thuận được mức giá, Hải rủ Tô Thanh Hiệp và trang bị khẩu súng thể thao có tính năng sát thương cao rồi di chuyển về địa bàn huyện Gia Lâm.

Trước hôm gây án, 2 đối tượng mua bộ đồng phục "xe ôm" công nghệ để cải trang, rồi chờ sẵn trên tuyến đường mà anh M. thường đi chơi thể thao về buổi tối. Hải là người trực tiếp bắn 4 phát đạn hạ gục anh M. Sau đó các đối tượng điều khiển xe máy đeo biển số giả trốn về Hải Phòng.