Sát hại vợ, uống thuốc sâu, lao đầu vào tường không chết

Người chồng sau khi chém liên tiếp vào người vợ đã uống thuốc sâu và lao đầu vào tường tự sát nhưng bất thành nên đi đầu thú.





Đối tượng tự tử hai lần không chết sau khi định sát hại vợ là Lộc Văn Đội (SN 1985, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn). Nạn nhân là chị Triệu Thị X. (vợ Lộc, SN 1987, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình).



Do mâu thuẫn gia đình nên chị X. đến nhà chị gái gần đó để sinh sống. Khuyên giải vợ bất thành, nên Đội đã nảy sinh ý định tiêu cực.



6h30 ngày 15/2/2020, Lộc Văn Đội đã mang theo một chai thuốc trừ sâu đến nhà chị gái vợ để hàn gắn tình cảm. Nhưng chị X. đã nhất định không đồng ý quay về.



Quá bực tức, nên khi nhìn thấy con dao nhọn ở đống củi cạnh nhà, Đội đã nảy sinh ý định giết vợ và uống thuốc sâu tự sát.



Đội đã lấy dao chém liên tiếp vào người vợ. Lúc này có hàng xóm đến can ngăn, tước dao của Đội và đưa chị X. đi cấp cứu. Sau đó Đội đã uống thuốc sâu và lao đầu vào tường tự sát nhưng bất thành rồi đi đầu thú.





Công an lấy lời khai đối tượng Lộc Văn Đội.



Trước đó tại Thanh Hóa cũng xảy ra một trường hợp tương tự. Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 3/2, tại Thôn Đồng Đa, xã Thành Công, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.



Do mâu thuẫn vợ chồng, chị Bùi Thị T. (SN 1993) đang sống cùng chồng là Bùi văn Cường (SN 1987) ở xã Thành Minh, huyện Thạch Thành đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống từ tháng 10/2019.



Đến tối ngày 3/2, Cường đã đến nhà bố mẹ vợ thuyết phục chị T. về nhà nhưng chị T. không đồng ý. Níu kéo tình cảm vợ chồng bất thành, Cường bực tức rút dao đâm liên tiếp vào người chị T.. Thấy vậy, bố mẹ chị T. đã vào can ngăn cũng bị Cường dùng dao đâm nhiều nhát gây thương tích.



Sau khi đâm chết vợ, Cường đã dùng dao đâm vào bụng để tự sát nhưng không chết và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.



http://danviet.vn/phap-luat/sat-hai-vo-uong-thuoc-sau-lao-dau-vao-tuong-khong-chet-1060621.html

Theo Hoài Anh (Đất Việt/Dân Việt)