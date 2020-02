Người ôm lựu đạn cố thủ ở quận 10 bị khởi tố 3 tội danh

Liên quan vụ 'đối tượng ôm lựu đạn cố thủ ở quận 10' bị bắt tại Đồng Nai, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Duy Chinh (49 tuổi) để điều tra về 3 tội danh.

Bị can Trần Duy Chinh tại cơ quan công an - Ảnh: B.L.

Chiều 12-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Duy Chinh (49 tuổi, quê Nam Định, tạm trú tại TP.HCM) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Chinh đã được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, chiều 30-1, lực lượng Công an phường 9, quận 10, TP.HCM phát hiện Chinh đứng trước căn nhà 289 Lý Thái Tổ có biểu hiện khả nghi nên tiến đến kiểm tra hành chính.

Lúc này, Chinh móc ra một vật giống súng đe dọa nên hai chiến sĩ công an tạm lánh khỏi hiện trường và báo cáo cấp trên hỗ trợ. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến thì đối tượng này rút một vật giống lựu đạn hù dọa rồi chạy vào nhà người thân trong hẻm 289 cố thủ. Công an đã huy động lực lượng phong tỏa hiện trường, vây bắt nhưng Chinh đã bỏ trốn được.

Khoảng 11h30 ngày 2-2, các trinh sát Công an quận 10 phát hiện Chinh đang trốn tại khu vực xã Phú Hòa, huyện Định Quán, Đồng Nai nên phối hợp Công an huyện Định Quán tổ chức truy bắt. Phát hiện lực lượng công an, Chinh dùng súng ngắn bắn trả nhiều phát, sau đó cướp một chiếc xe máy của Công an xã Phú Hòa bỏ chạy về hướng huyện Tân Phú.

Khoảng 12h cùng ngày, lực lượng Công an huyện Tân Phú phối hợp vây ráp, bắt giữ Chinh tại địa phận ấp 4, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, đồng thời thu giữ trên người Chinh một khẩu súng K54, hai hộp tiếp đạn, một quả lựu đạn cùng hàng chục viên đạn.

Theo cơ quan công an, Chinh từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trước khi bị bắt, Chinh là đối tượng hình sự bị Công an tỉnh Nam Định điều tra.