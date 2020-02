Lạnh người với lời khai nghi phạm giết người, thiêu xác trong thùng phuy

Thời điểm bị bắt giữ, Phạm Ngọc Tuấn đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Liên quan đến vụ giết người, thiêu xác trong thùng phuy ở Hải Phòng, ngày 23/2, một cán bộ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện An Dương và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La bắt giữ nghi phạm Phạm Ngọc Tuấn (25 tuổi, trú xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Sơn La. Tổ công tác phòng PC02 đang di lý đối tượng về Hải Phòng.

Thời điểm bị bắt giữ, Phạm Ngọc Tuấn khai nhận, chiều 22/2, anh N.V.L (25 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương) đến nhà mình đòi nợ.

Sau đó, hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn, Tuấn dùng dao chém anh L. gục chết tại chỗ rồi vứt xác vào thùng phuy, phóng hoả phi tang.

Gây án xong, Tuấn bắt xe khách bỏ trốn lên địa bàn tỉnh Sơn La thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Phạm Ngọc Tuấn (áo xanh trắng) bị bắt giữ tại tỉnh Sơn La.

Trước đó, khoảng 13-14h ngày 22/2, một người hàng xóm của Tuấn phát hiện có mùi khét từ phía nhà nghi phạm. Tuy nhiên, khi sang hỏi thì được Tuấn cho biết, đang đốt quần áo.

Sau đó, bố của Tuấn tá hỏa phát hiện một thi thể cháy đen trong thùng phuy tại nhà mình. Sự việc nhanh chóng được báo tin đến công an.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ trong túi quần nạn nhân CMND của N.V.L và vợ.