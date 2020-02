Làm giả hàng chục hồ sơ vay của khách hàng để chiếm đoạt tiền tỉ

Lê Tiến Danh cùng đồng bọn làm giả hàng chục hồ sơ vay của khách hàng để chiếm đoạt hơn 2,4 tỉ đồng.

Các nghi can bị khởi tố. Ảnh: Thanh Tuyền

Liên quan đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do Lê Tiến Danh (ngụ TP.HCM) cầm đầu, ngày 25.2, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm Lê Minh Đức (24 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM), Lê Hồng Công (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai).

Khám xét nơi ở của các nghi can, công an thu giữ hàng trăm thẻ ngân hàng (NH), điện thoại (ĐT), sim ĐT, máy tính và chứng từ liên quan đường dây này.

Trước đó, cùng về tội danh trên, tháng 8.2018, PC03 khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Danh, khởi tố cho tại ngoại Lê Phước Hưng (24 tuổi, ngụ TP.HCM), Đỗ Hương Dung (29 tuổi, ngụ Lâm Đồng).

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2018 đến nay, một số NH nhận nhiều đơn khiếu nại của khách hàng về việc không vay tiêu dùng tại NH nhưng bị NH và công ty tài chính F.C (cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân) thông báo yêu cầu thanh toán nợ.

Qua tìm hiểu, các NH và F.C đã tố giác nhóm tội phạm dùng thủ đoạn giả danh nhân viên công ty tài chính gọi điện cho khách hàng tư vấn vay vốn để lấy thông tin và hỗ trợ giải ngân tiền vay, rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản khách hàng...

Kết quả điều tra ban đầu, PC03 xác định Danh tổ chức cho đồng bọn sử dụng máy tính, mạng internet truy cập trái phép vào hệ thống của F.C để lấy thông tin khách hàng không được duyệt vay, rồi sử dụng các sim ĐT khuyến mãi giả danh nhân viên F.C gọi điện cho các khách hàng này bổ sung thông tin.

Sau đó, Danh chỉ đạo cho Lê Minh Đức lập giả hồ sơ vay, trong đó mục số ĐT khách hàng, người tham chiếu ghi các số do Danh quản lý, sử dụng.

Khi chuyên viên F.C gọi điện đến các số ĐT này gặp khách hàng hoặc người tham chiếu để thẩm định hồ sơ vay thì Danh đưa cho Đức, Công, Dung giả danh khách hàng để trả lời.

Khi F.C giải ngân vào tài khoản của khách hàng tại NH thì Danh tổ chức và hướng dẫn cho đồng bọn sử dụng máy tính, mạng internet truy cập bất hợp pháp vào tài khoản NH của khách để đăng ký Internet Banking, thay đổi mật khẩu, lấy mã OTP, chuyển tiền vay của khách hàng đến 156 tài khoản thẻ ATM do Danh sử dụng các CMND giả đăng ký để chiếm đoạt tài sản.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, Danh đã chiếm đoạt của 49 cá nhân và F.C số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.

Vụ án đang được PC03 điều tra mở rộng.