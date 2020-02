Khởi tố giám đốc doanh nghiệp thanh toán khống hơn 6 tỷ đồng

Trong quá trình thi công dự án, Thành ký 4 đợt biên bản để đề nghị chủ đầu tư thanh toán. Trong số đó, đợt 3, đợt 4, Thành đã xin thanh toán vượt khối lượng thi công thực tế hơn 6 tỷ đồng.





Toàn cảnh công trình thủy lợi Đắk Ngo. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)



Ngày 25/2, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông xác nhận lãnh đạo cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối ông Trần Văn Thành (27 tuổi, trú tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 224, Bộ luật Hình sự 2015.



Kết quả điều tra cho thấy Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và thương mại Thành Đạt Tây Nguyên do Trần Văn Thành làm Giám đốc, Trần Văn Thảo là Phó Giám đốc và cũng là anh trai Thành.



Công ty này là đơn vị thi công công trình kênh mương của Dự án đập thủy lợi Đắk Ngo (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức).



Trong quá trình thi công, Thành đã ký 4 đợt biên bản xác nhận khối lượng thi công hoàn thành để đề nghị chủ đầu tư thanh toán, với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.



Trong số đó, đợt 3 và đợt 4, Thành đã xin thanh toán vượt khối lượng thi công thực tế hơn 6 tỷ đồng và được chủ đầu tư chấp thuận, giải ngân.



Trước đó, tháng 3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Vũ, 42 tuổi, Quyền Giám đốc Ban quản lý Các dự án huyện Tuy Đức (chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi Đắk Ngo) và Trần Văn Thảo, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và thương mại Thành Đạt Tây Nguyên cùng tội danh trên.



Như TTXVN đã thông tin (tháng 10/2019), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông, đã điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 224, Bộ luật Hình sự 2015) xảy ra tại Dự án công trình thủy lợi Đắk Ngo.



Đây là công trình thủy lợi có quy mô lớn thứ hai tại tỉnh Đắk Nông, được đầu tư, xây dựng với tổng số vốn hơn 130 tỉ đồng.



Theo Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, công trình thủy lợi Đắk Ngo thuộc dự án ổn định dân di cư tự do tại tiểu khu 1541, xã Đắk Ngo. Chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức.



Mục tiêu xây dựng công trình là cung cấp nước tưới cho hơn 200ha càphê và 250ha lúa nước, xóa bỏ tình trạng du canh du cư, phá rừng làm rẫy; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, kết hợp nuôi trồng thủy sản và cải tạo tiểu khí hậu vùng.



Công trình có 2 giai đoạn: giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỉ đồng với các hạng mục đập đất, tràn tháo lũ, cống lấy nước và hệ thống kênh mương; giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư hơn 30 tỷ đồng để xây dựng hệ thống kênh tưới và các công trình trên kênh. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án gần 70ha.



Đáng chú ý, tổng diện tích đất trồng lúa xung quanh công trình thủy lợi Đắk Ngo hiện nay chưa tới 5ha, trong khi đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Đắk Lắk và các ngành liên quan của huyện Tuy Đức đã thẩm định, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông và các ngành chức năng của tỉnh diện tích lúa nước là 250ha, tức gấp 50 lần thực tế.



Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông điều tra, làm rõ.

Theo Hưng Thịnh (TTXVN/Vietnam+)