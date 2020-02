Khởi tố đối tượng tông chết người rồi bỏ trốn

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kông Chro vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đinh Hâm (SN 1997, trú tại làng Châu, xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bước đầu điều tra xác định, khoảng 18 giờ ngày 13-11-2019, tại đường bê tông liên xã thuộc làng Skiết, xã An Trung, huyện Kông Chro, lúc này, Hâm điều khiển xe máy BKS 19K2-9599 chở theo con trai ngồi phía trước, lưu thông theo hướng xã Chư Krey đi xã An Trung. Đến vị trí trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 81B2-118.69 do anh Đinh Biêng (SN 1995, trú tại làng Châu, xã Chư Krey) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Đối tượng Đinh Hâm đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây ra tai nạn. Ảnh: Văn Ngọc

Sau vụ tai nạn, thấy anh Biêng bị thương nặng nhưng Hâm không hỗ trợ đưa đi cấp cứu mà tiếp tục dựng xe bỏ chạy. Anh Biêng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong vào ngày 14-11-2019 vì vết thương quá nặng. Một số nhân chứng tại hiện trường đã phát hiện thấy có 1 nam thanh niên chở theo cháu nhỏ bỏ chạy nên đã trình báo lực lượng Công an. Qua xác minh, Công an huyện Kông Chro đã mời Hâm lên làm việc thì đối tượng khai nhận hành vi của mình.

Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định cho Hâm điều khiển xe đi không đúng phần đường.