Kẻ buôn ma túy điên cuồng dùng dao chống trả cảnh sát vây bắt

Đúng thời điểm Lô Văn Minh đang giao dịch bán ma túy, các trinh sát đã ập bắt quả tang. Bị bất ngờ, Minh không kịp dùng súng liền rút dao đâm loạn xạ...

Sáng nay (22/2), Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt xóa 1 tụ điểm sử dụng vũ khí “nóng” để mua bán lẻ ma túy ở bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn do đối tượng Lô Văn Minh cầm đầu.

Đối tượng Minh bị khống chế, bắt giữ sau khi dùng dao điên cuồng chống trả lực lượng công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội Điều tra tổng hợp (ĐTTH) Công an huyện (CAH) Kỳ Sơn phát hiện trên địa bàn xã Chiêu Lưu xuất hiện 1 tụ điểm sử dụng vũ khí “nóng” để mua bán lẻ ma túy do đối tượng Lô Văn Minh (SN 1983, trú tại bản Lưu Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) cầm đầu.

Để đối phó lực lượng chức năng, Lô Văn Minh thuê một đối tượng nghiện cảnh giới. Mỗi lần Minh giao dịch ma túy, đối tượng “cảnh giới” sẽ nấp ở những vị trí dễ quan sát, nếu phát hiện có “động” sẽ báo hiệu cho Minh tẩu tán tang vật và tẩu thoát.

Vào khoảng 10h ngày 21/2, đúng thời điểm Lô Văn Minh đang giao dịch với đối tượng nghiện, các trinh sát Đội ĐTTH CAH Kỳ Sơn đã ập bắt quả tang.

Bị bất ngờ, Lô Văn Minh không kịp dùng súng liền rút dao đâm loạn xạ. Tuy nhiên, Minh đã bị các trinh sát khống chế, quật ngã, bắt giữ thành công. Riêng đối tượng cảnh giới đã bỏ trốn vào rừng sâu.

Tại hiện trường, CAH Kỳ Sơn thu giữ 3 gram heroin, 17 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế và 1 con dao.

Được biết, Lô Văn Minh từng có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ra tù, Minh thường xuyên sang Lào mua ma túy, đưa sang xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn hình thành tụ điểm mua bán lẻ ma túy, gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.