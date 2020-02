Gia Lai: Bắt thêm 1 đối tượng trong vụ đánh bạc của Hùng Sida

(GLO)- Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa bắt thêm Mông Văn Phúc (SN 1986, trú tại xã Cư Amung, huyện Ea Hleo, tỉnh Đak Lak).

Đối tượng Mông Văn Phúc bị bắt giữ. Ảnh: V.N





Phúc là đối tượng đã có hành vi đánh bạc vào ngày 31-3-2019 tại vườn điều thuộc thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) do Nguyễn Mạnh Hùng (còn gọi là Hùng sida, SN 1984, trú phường Thống Nhất, TP. Pleiku, Gia Lai) tổ chức mà Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt phá.



Sau khi thụ lý vụ án từ Cục Cảnh sát Hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã mở rộng điều tra, qua đó đủ căn cứ để xác định Phúc đã tham gia đánh bạc nên tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam.

VĂN NGỌC