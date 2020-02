Gia Lai: Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 350 gói thuốc lá

(GLO)- Đội Quản lý thị trường số 10-Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển 350 gói thuốc lá trái phép.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Thanh Sơn

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 22-2, tại Km 82 trên quốc lộ 19, thuộc xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Đội Quản lý thị trường số 10 kiểm tra xe ô tô khách (loại 16 chỗ, nhãn hiệu Ford Transit) BKS 77B-016.18 do Trần Mạnh Cường (SN 1971, trú tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông hướng Gia Lai đi Bình Định, phát hiện trên xe chở trái phép 35 cây thuốc lá (350 gói) hiệu Mond.

Qua xác minh ban đầu, lái xe nhận gói hàng trên nhưng không rõ hàng gì bên trong từ 1 người để vận chuyển về TP. Quy Nhơn. Đến khi lực lượng chức năng kiểm tra thì mới biết gói hàng là thuốc lá ngoại nhập. Hiện tang vật đã được bàn giao cho Đội quản lý thị trường số 10 xử lý theo thẩm quyền.