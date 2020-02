Đột kích ổ buôn bán ma túy thu 3 kg ma túy đá, 2 bánh heroin cùng 3 khẩu súng

Cũng trong thời gian này, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc trên Internet tại TP Nam Định. Lực lượng công an đã bắt quả tang tại đại lý số 445 Trần Hưng Đạo đối tượng Đồng Ngọc Hảo (SN 1995, ngụ xã Nam Phong, TP Nam Định), đang sử dụng máy tính tham gia đánh bạc trên game bài đổi thưởng "Nổ hũ".



Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Đức Huy, Đỗ Ngọc Anh và Vũ Đình Duy (cùng ngụ TP Nam Định) là các nhân viên đã giao dịch bán tiền ảo trực tiếp cho Đồng Ngọc Hảo tham gia đánh bạc. Tiếp đó, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục bắt giữ Trần Trọng Hiếu, đối tượng cầm đầu đường dây và Phan Minh Đức (SN 1989, ngụ phường Vị Xuyên, TP Nam Định) về hành vi tổ chức đánh bạc.



Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng khác, trong đó có 6 đối tượng bị khởi tố vì tội "Tổ chức đánh bạc" và 4 đối tượng bị khởi tố về tội "Đánh bạc" với số tiền giao dịch từ tháng 11-2019 đến thời điểm bị bắt là hơn 7 tỉ đồng.