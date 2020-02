Đà Nẵng: Bắt tướng cướp ngông cuồng

Chiều 27.2, UBND, Công an Q.Thanh Khê thưởng nóng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận về thành tích bắt tướng cướp Phạm Ngọc Thi (biệt danh Thi “lùn”, 36 tuổi, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) với 29 vụ cướp giật.



Thi "lùn", tướng cướp ngông cuồng sa lưới - Ảnh: Nguyễn Tú





Đây là tướng cướp thuộc dạng quái dị với độ ngông cuồng và thủ đoạn tinh vi mà lực lượng hình sự Thanh Khê mất 6 tháng mới bắt được y..



Hung thần trên đường phố



Trước đó, năm 2019, trên địa bàn quận cũng như TP nổi lên “tướng cướp độc hành” - luôn gây án một mình, chuyên giật dây chuyền phụ nữ.



Thi “lùn” tự tin với biệt tài lạng lách, nên rất ngông cuồng. Như sáng 12.11.2019, Thi chạy xe máy ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.Thanh Khê), giả vờ hỏi đường một phụ nữ rồi giật dây chuyền.





UBND và Công an Q.Thanh Khê thưởng nóng cho Đội Cảnh sát hình sự 20 triệu đồng - Ảnh: Nguyễn Tú





Nghe nạn nhân tri hô, Thi vừa phóng xe vừa cầm sợi dây chuyền đưa lên trời quay mấy vòng rồi phóng xe mất hút với tốc độ “bàn thờ”.



Trước hành vi ngông cuồng, manh động, thách thức của Thi “lùn”, tháng 9.2019, Đội Cảnh sát Hình sự Công an Q.Thanh Khê lập chuyên án, tìm được hình ảnh “tướng cướp độc hành”, mật phục ở tiệm vàng nhưng Thi không bao giờ mang chiến lợi phẩm đi tiêu thụ.



Trả công đàn em bằng ma túy



Tiếp tục đeo bám, trinh sát hình sự nghi vấn Huỳnh Thanh Lâm (24 tuổi, ngụ P.Hòa Khê), Huỳnh Quang Lập (ngụ P.Chính Gián), Huỳnh Thị Thanh Huyền (cùng 27 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung) và Mai Thị Huỳnh (21 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, cùng Q.Thanh Khê), tuy thất nghiệp nhưng thường xuyên có vàng để bán.



Trong đó, Huyền là vợ hờ của Thi “lùn”, đang mang thai. Các đàn em Huỳnh, Lâm, Lập sau khi tiêu thụ chiến lợi phẩm thì giao tiền cho Thi tại quán cà phê và được Thi trả công bằng các "bữa tiệc" ma túy "đá".





Hai đàn em Lâm và Lập bị đưa đi cai nghiện trong khi chờ khởi tố - Ảnh: Nguyễn Tú





Theo điều tra, Thi “lùn” từ năm 14 tuổi đến nay ở trường giáo dưỡng và ở tù nhiều hơn ở nhà, với 2 lần đi cải tạo bắt buộc và 3 tiền án trộm cắp, cướp giật.



Ra tù, Thi không về địa phương mà lập sào huyệt sống với vợ hờ cùng đàn em ở khu ổ chuột khu vực đường Hoàng Văn Thái (Q.Liên Chiểu) để đề phòng trinh sát theo dõi, bởi lối vào độc đạo hẻm nhỏ chỉ một xe máy chui lọt, và băng qua nghĩa địa, cầu khỉ.



Giấu xe cướp giật trong thùng xe tải



Để che giấu hành vi bất minh, Thi góp vốn mua một xe tải và 1 xe khách 45 chỗ để kinh doanh, tuy nhiên xe tải chủ yếu Thi dùng giấu 6 xe máy.



Mỗi lần ra tay, Thi đánh xe tải đến chỗ vắng, đưa xe máy xuống, thay BS giả, lắp kính chiếu hậu để quan sát người truy đuổi và luôn mang theo áo khoác để cải trang trên đường tháo chạy.



Trước và sau khi gây án, Thi đều ở nhà nghỉ, khách sạn để tránh bị theo dõi và gọi đàn em đến lấy dây chuyền đi tiêu thụ.





Xe tải chuyên chở xe máy đi cướp giật của Thi "lùn" - Ảnh: Nguyễn Tú





Khi chuyên án vào giai đoạn cuối, thì Thi “lùn” bất ngờ mất tích trước tết, do mâu thuẫn làm ăn xe khách 45 chỗ, Thi đánh người và bị công an Q.Liên Chiểu truy tìm nên trốn vào TP.HCM, chờ lắng xuống mới quay lại Đà Nẵng.



Đêm 25.2, sau thời gian củng cố, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê đồng loạt chia ba mũi để bắt Thi cùng 4 đàn em.



Lúc này, Thi giả vờ lên cơn động kinh, co giật, nhưng trước các chứng cứ, Thi buộc phải thừa nhận 29 vụ cướp giật dây chuyền, đến nay công an quận tìm được 11 người bị hại, thu giữ 1 dây chuyền, 7 xe máy, 3 ô tô, 5 điện thoại cùng hung khí kiếm Nhật, dao, rựa...





Ô tô của tướng cướp bị tạm giữ - Ảnh: Nguyễn Tú







Vợ hờ và đàn em của Thi “lùn” là Huỳnh Thị Thanh Huyền và Mai Thị Huỳnh cũng bị khởi tố về hành vi giúp sức tiêu thụ của gian, nhưng được tại ngoại vì đang mang thai và nuôi con nhỏ.



Hiện 2 đàn em khác của tướng cướp Thi “lùn” là Huỳnh Quang Lập và Huỳnh Thanh Lâm bị đưa đi cai nghiện bắt buộc trước khi củng cố hồ sơ khởi tố.





Theo Nguyễn Tú (thanhnien)