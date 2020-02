Đà Nẵng: Bắt "nữ quái" trộm tiền người nhà bệnh nhân và bác sĩ tại bệnh viện

Sau khi trộm tiền của bác sĩ trực tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, Bông "6 ngón" cất 2,6 triệu đồng vào "vùng kín" để qua mặt bảo vệ và công an.





Ngày 17-2, Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết đã bàn giao vụ việc trên cho Công an quận này xử lý.



Công an cho biết, Bông "6 ngón" tên thật là Dương Thị Bông (SN 1984, ngụ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là đối tượng theo dõi trên địa bàn. Bông không có nghề nghiệp ổn định nhưng thường hay tiêu xài hoang phí, vay mượn tiền của nhiều đối tượng xã hội.



Đối tượng Dương Thị Bông tại cơ quan điều tra





Chiều 15-2, đối tượng Bông vào tầng 2 Bệnh viện Phụ sản – Nhi (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để trộm cắp, kiếm tiền trả nợ. Lúc này, Bông phát hiện bác sĩ trực ban H.T.T.B (SN 1992, ngụ Quảng Trị) không cảnh giác nên liền lục túi xách, trộm 2,6 triệu đồng.



Đáng nói, để qua mặt bảo vệ và Công an, Bông "6 ngón" cất số tiền vừa trộm được vào "vùng kín", rồi tiếp tục xuống tầng 1 để trộm cắp. Tại đây, Bông lúc túi xách của anh T.V.Đ (SN 1990, ngụ huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) để trộm 9 triệu đồng nhưng bị bắt quả tang.





Số tiền Công an thu giữ từ đối tượng Bông



Trích xuất camera bệnh viện, Công an phường Khuê Mỹ phát hiện, đưa Bông về đồn. Lúc này, Bông lớn tiếng xúc phạm lực lượng công an, kêu oan, khẳng định trong túi không có tiền để chối tội.



Đến khi Công an phường cử cán bộ nữ vào làm việc riêng, Dương Thị Bông mới thừa nhận hành vi trộm cắp.



Theo Q. Luật (NLĐO)