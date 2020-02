Công chứng viên nhanh trí báo công an tóm kẻ làm giả sổ đỏ bán đất tiền tỉ

Phát hiện đối tượng đưa sổ đỏ giả đi công chứng để bán đất cho người dân, công chứng viên đã lặng lẽ báo công an bắt quả tang.

Ngày 8-2, Công an Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Xuân Mãi (SN 1985; ngụ thôn Bích Bắc, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, sau khi lên mạng đặt làm giả sổ đỏ thửa đất rộng hơn 3.000 m2 ở xã Điện Hòa, Mãi đem rao bán. Ngày 21-1, Mãi bán một phần miếng đất cho 1 người với giá 700 triệu đồng. Khi đến văn phòng công chứng giao dịch, công chứng viên phát hiện đây là sổ giả nên bí mật báo cho công an bắt quả tang.

Mãi làm giả sổ đỏ rồi đem bán đất cho nhiều người

Khi bị bắt, Mãi khai nhận đã làm sổ đỏ giả với giá 10 triệu đồng. Ngoài nạn nhân trên, Mãi còn nhận tiền đặt cọc bán đất cho 2 người khác với tổng số tiền 700 triệu đồng.

* Vừa qua, Công an thị xã Điiện Bàn cũng đã khởi tố bị can đối với Hà Thị Duyên (SN 1968; ngụ xã Điện An, thị xã Điện Bàn) về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Tháng 10-2019, Duyên được một người nhờ làm hồ sơ chuyển đổi đất trồng cây lâu năm thành đất ở đối với thửa đất rộng 1.250 m2 ở phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn). Duyên sau đó làm giả trích lục bằng cách cắt dán phần dấu đỏ và chữ ký của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Điện Bàn vào tờ trích lục địa chính rồi chụp ảnh gửi cho chủ đất nhưng đã bị lộ.