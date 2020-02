Bể mánh "ve sầu thoát xác"

Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thế Nam (1986, trú xã Hạnh Lâm, H. Thanh Chương, Nghệ An) để xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Nam là đối tượng từng sử dụng trái phép chất ma túy, bỏ nhà đi lang thang vào Quảng Nam và đến địa bàn TP Đà Nẵng gây án trộm đột nhập.





Chuyện là, năm 2019, Nam từ Nghệ An vào Quảng Nam hành nghề thợ xây công trình tại địa bàn TP Hội An. Ngày 14-1-2020, Nam chuẩn bị về quê ăn Tết thì được một người bạn tên là Hoàng làm cùng chỗ rủ ra Đà Nẵng chơi điện tử (game bắn cá). Hoàng điều khiển xe máy chở Nam đến P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ) tìm thêm một người bạn để cùng tham gia. Khi cả hai đi ngang qua công trình nhà ở đang xây dựng do anh Võ Văn Vinh (1986, trú Đà Nẵng) làm quản lý thì phát hiện không có người trông coi. Nam và Hoàng bàn bạc đột nhập trộm cắp thiết bị, vật tư công trình để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.



Hoàng xuống xe máy, bẻ khóa cổng công trình rồi bảo Nam vào lục tìm tài sản. Nam vào quan sát, phát hiện 1 máy cắt sắt và 1 mô-tơ điện có tổng trị giá gần 4 triệu đồng để trong tủ nhưng không khóa. Ngay lập tức, Nam bê máy cắt sắt ra để trên xe Hoàng rồi vào lấy tiếp mô-tơ điện. Cùng thời điểm này, anh Vinh đi về công trình, phát hiện có đối tượng lạ mặt lấy tài sản liền bí mật bám theo. Khi đến khu vực ngã ba Đinh Liệt - Phan Khoang thì anh Vinh cho xe máy vượt lên chặn đầu xe của Hoàng và tri hô trộm. Ngay lập tức, anh Nguyễn Đình Tài (1992, trú tổ 64, P. Hòa An) nghe tri hô liền hỗ trợ, đuổi bắt được Nam, còn Hoàng điều khiển xe máy chạy thoát.



Tại CAP Hòa An và CAQ Cẩm Lệ, Nam nhiều lần tìm cách lẩn tránh và man khai lý lịch cá nhân để hòng giảm nhẹ tội. Nam thừa biết nhân thân lý lịch mình xấu, nếu khai đúng thì sẽ dễ bị xử lý hình sự nên một mực khẳng định mình tên là Nguyễn Thế Hùng, bản thân ngoan hiền, ở địa phương chưa từng vi phạm pháp luật. Qua xác minh tại Nghệ An, CAP Hòa An và CAQ Cẩm Lệ xác định, có người tên là Nguyễn Thế Hùng đang cư trú tại xã Hạnh Lâm nhưng đó là em ruột của Nam. Còn Nam thuộc diện bỏ nhà đi lang thang, hiện không có mặt tại nơi cư trú. Đến lúc này biết không thể chối cãi, Nam thành khẩn khai nhận tội và biết chắc chiêu “ve sầu thoát xác” của mình đã bị công an Đà Nẵng vạch trần.



Theo GIA HÂN (CADN)