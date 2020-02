Bắt tạm giam 2 lãnh đạo Công ty Bình Dương City Land

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với 2 lãnh đạo của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ địa ốc Bình Dương City Land để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.





Bắt giam 2 lãnh đạo Công ty Bình Dương City Land. Ảnh: X.A





Ngày 26-2, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khới tố bị can và lệnh bắt giam Nguyễn Thanh Hùng (26 tuổi, là Giám đốc) và Hoàng Anh Vui (26 tuổi, Phó Giám đốc Pháp lý của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ địa ốc Bình Dương City Land, gọi tắt là Công ty Bình Dương City Land, cùng ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".



Trước đó, vào tối ngày 25-2, Công an tỉnh Bình Dương cùng Viện KSND cùng cấp đã tiến hành khám xét trụ sở của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ địa ốc Bình Dương City Land, ở đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, tỉnh Bình Dương.



Quá trình khám xét trụ sở, lực lượng đã thu giữ nhiều tài liệu, máy móc liên quan đến việc công ty này lập dự án ma, lừa bán cho người dân.





Công an khám xét trụ sở Công ty Bình Dương City Land vào tối ngày 25-2. Ảnh: X.A





Trước đó, nhiều khách hàng đã có đơn tố cáo về việc bị Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ địa ốc Bình Dương City Land lừa đảo bằng việc bán đất nền ở khu vực.



Cụ thể, các khách hàng tố cáo công ty này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán đất nền tại các dự án ở xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo) và ở xã Lai Hưng (Bàu Bàng).



Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến tổ chức, cá nhân có thông tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Bình Dương City Land hoặc có giao dịch với công ty này vui lòng trình báo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ 666, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, điện thoại: 02743.824.032 hoặc gặp điều tra viên Đặng Thanh Hương, điện thoại: 0918.418.208 để phối hợp, hỗ trợ công tác điều tra xử lý.





Theo CHÍ PHƯỚC (SGGPO)