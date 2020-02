Bắt đối tượng đi trộm để lấy tiền mua vàng

(GLO)- Lê Trường Giang (SN 1990, trú tại làng Ring Răng, xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) là đối tượng nghiện ma túy đã từng có 2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Trộm cắp tài sản”.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 6-2, thấy nhà bà L.T.O. (SN 1971, trú tại thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) không đóng cửa nên Giang lẻn vào trộm cắp tài sản. Tại đây, Giang đã lấy trộm chiếc túi xách treo trên tường của bà O. có 20 triệu đồng tiền mặt cùng 2 điện thoại di động. Sau khi gây án, Giang bỏ trốn về huyện Chư Sê và dùng số tiền trộm cắp được mua một chiếc lắc tay bằng vàng.

Đối tượng Giang và tang vật của vụ án. Ảnh: Văn Ngọc

Sáng cùng ngày, bà O. đã đến Công an huyện Chư Pưh trình báo về vụ việc. Nhận được tin báo, Công an huyện Chư Pưh lập tức triển khai lực lượng điều tra xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn. Qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh trong khu vực, lực lượng Công an đã đưa Giang vào tầm nghi vấn. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng 6-2, đơn vị này đã phối hợp với Công an huyện Chư Sê bắt giữ Giang cùng tang vật là hơn 6,1 triệu đồng, 2 chiếc điện thoại di động của bà O. cùng 1 chiếc lắc vàng.

Hiện Công an huyện Chư Pưh đang đang tạm giữ hình sự Lê Trường Giang đồng thời trả lại tài sản cho người bị hại.