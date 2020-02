Bắt 4 "nữ quái" đánh bài ăn tiền

(GLO)- Chiều 10-2, Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài tiến lên ăn thua bằng tiền tại địa bàn xã Pờ Tó.

4 đối tượng bị tạm giữ tại Công an huyện Ia Pa. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 9-2, lực lượng Công an đã ập vào nhà của Sử Thị Kiều Trinh (SN 1980, trú tại nông trường Cao su Hoàng Anh Gia Lai, thuộc xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) và bắt quả tang Trinh cùng Nguyễn Thị Quyên (SN 1979, trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê), Nguyễn Thị Nhi (SN 1988, trú tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), Huỳnh Thị Bích Liên (SN 1976, trú tại xã Phú An, huyện Đak Pơ) đang ngồi đánh bài tiến lên ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 7,73 triệu đồng cùng nhiều vật dụng sử dụng cho việc đánh bạc.

Bước đầu các đối tượng khai nhận tối cùng ngày đã có mặt ở nhà Trinh để ăn giỗ. Đến khoảng 21 giờ thì Trinh rủ những người còn lại tham gia đánh bài tiến lên mỗi ván ăn thua từ 20-120 ngàn đồng.