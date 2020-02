Anh 'ngáo đá' đốt xe máy, dùng dao uy hiếp gia đình em gái, đâm chết em rể

Trong cơn 'ngáo đá', Bình đã đốt xe máy của mình rồi cầm dao sang uy hiếp cả gia đình em gái, đâm chết em rể.





Mâu thuẫn hùn tiền, bị cáo dùng dao cứa cổ bạn nhậu

Cảnh sát khống chế nghi phạm Dương Quang Bình - Ảnh: Công an cung cấp





Sáng 19-2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã khống chế người đàn ông "ngáo đá " tự đốt xe máy, xông vào nhà em gái rồi dùng dao đâm chết em rể.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h45 ngày 18-2, Dương Quang Bình (43 tuổi) đã đốt chiếc xe máy của mình trước cửa nhà tại ngõ 609, đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.



Sau đó, Bình leo lên mái tôn trèo sang nhà em gái bên cạnh dùng dao uy hiếp 6 người trong gia đình này, trong đó có 3 cháu nhỏ, rồi đâm chết anh Vũ Mạnh Dũng (42 tuổi, em rể của Bình).



Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường. Cảnh sát 113 đã lao vào tước dao, quật ngã, khống chế Bình và sơ tán các nạn nhân đang bị uy hiếp.



Theo công an, Bình nghiện ma túy đã nhiều năm nay, thời điểm gây án Bình có biểu hiện "ngáo đá".



Theo DANH TRỌNG (TTO)