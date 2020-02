3 đối tượng truy nã trong vụ "Hùng sida" ra đầu thú

(GLO)- Chiều 5-2, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, 3 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Quý (tên thường gọi “Quý báu”, SN 1989, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku), Trương Ngọc Dũng (tên thường gọi “Dũng cao”, SN 1985, trú tại phường Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và Ngô Quang Vinh (SN 1976, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã đến đầu thú tại cơ quan Công an. Trước đó, Quý và Dũng đã bị khởi tố, truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc còn Vinh bị khởi tố, truy nã về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng Vinh, Quý, Dũng (từ trái qua) tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là các đối tượng liên quan trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc xảy ra vào ngày 30 và 31-3-2019 tại thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa do Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1984, tên thường gọi là Hùng sida, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) mà Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã triệt phá. Trong cuộc truy bắt này, cả 3 đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Liên quan đến vụ án này, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã khởi tố 94 bị can, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.