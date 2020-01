Xâm nhập email của doanh nghiệp lừa đảo 25.000 USD

Kẻ gian đã xâm nhập địa chỉ email của một doanh nghiệp ở Bình Định yêu cầu đối tác chuyển 25.000 USD tiền đặt cọc mua hàng đến tài khoản khác để chiếm đoạt.

Ngày 5-1, bà Nguyễn Tích Hoàn, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phát (trụ sở tại KCN Phú Tài, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cho biết đã gửi đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Trụ sở Công ty TNHH Hoàng Phát. Ảnh: Đức Anh

Theo nội dung trình báo, ngày 24-12-2019, Công ty TNHH Hoàng Phát nhận thông báo chuyển 25.000 USD từ một doanh nghiệp đối tác ở nước ngoài tên "Supperson Ltd" để đặt cọc mua hàng. Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó, Công ty TNHH Hoàng Phát vẫn không nhận được số tiền đặt cọc mua hàng nên liên hệ lại với khách hàng, yêu cầu chuyển tiền.

Phía Supperson Ltd cho biết trên email của Công ty TNHH Hoàng Phát có thông báo yêu cầu thay đổi tài khoản ngân hàng nhận tiền và đề nghị chuyển tiền vào tài khoản mang tên một công ty khác mở tại Ngân hàng Thương mại CP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), chi nhánh quận Gò Vấp, TP HCM. Do vậy, Supperson Ltd đã chuyển 25.000 USD đến tài khoản này.

Công ty TNHH Hoàng Phát kiểm tra tài khoản nhận tiền do khách hàng cung cấp thì xác định đó không phải là tài khoản của công ty mình. Nghi ngờ địa chỉ email của công ty bị kẻ gian chiếm đoạt quyền sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Giám đốc Nguyễn Tích Hoàn đã trình báo cơ quan chức năng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đang phối hợp cùng Eximbank đề nghị phong tỏa, không cho giao dịch số tiền 25.000 USD để phục vụ công tác điều tra.