Vụ một phụ nữ chết cháy: Không có dấu hiệu của tội phạm

(GLO)- Sáng 16-1, theo tìm hiểu của P.V, Công an TP. Pleiku đã có báo cáo kết quả điều tra vụ chị Trần Thị Nguyệt (SN 1974, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai)-hành nghề bán bánh mì bị chết cháy ở ngã 3 đường Nguyễn Đường và đường Lê Thánh Tôn, thuộc tổ 9, phường Ia Kring, TP. Pleiku.

Tủ bánh mì nơi phát hiện thi thể chị Nguyệt. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, Công an TP. Pleiku đã thu thập đầy đủ chứng cứ như camera an ninh, giám định pháp y, giám định các dấu vết hóa học, làm việc với những người liên quan. Qua đó xác định được vào khoảng 2 giờ 21 phút ngày 3-11-2019, sau khi bán bánh mì xong, chị Nguyệt khóa tủ bánh mì đặt trên vỉa hè đường Lê Thánh Tôn rồi đi qua đường rẽ vào hẻm nhà chị Nguyệt ở phía đối diện tủ bánh mì. Sau đó camera an ninh đã ghi lại chị nhiều lần đi ra đi vào khu vực ngõ này với dáng vẻ lưỡng lự. Đến khoảng 2 giờ 46 phút chị tiếp tục đi từ ngõ ra phía đường Lê Thánh Tôn hướng đến phía tủ bánh mì.

Theo camera an ninh trước cổng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai thể hiện lúc 3 giờ 16 phút, có một đốm lửa cháy ở ngay khu vực bán hàng của chị Nguyệt, đến lúc 3 giờ 21 phút thì lửa tắt. Các camera ghi lại trước, trong và sau khi đám cháy tắt, tại khu vực đám cháy không xuất hiện bất kỳ ai có mặt.

Được biết, kết quả giám định pháp y về tử thi xác định nguyên nhân chết do bỏng nặng với diện tích 100%, có dấu hiệu ngạt khí. Cơ quan Công an cũng đã thu giữ nhiều mẫu vật tại hiện trường để mang đi giám định hóa học như vải áo quần trên thi thể, chai nhựa, túi ni lông bị cháy dở. Qua đó xác định các mẫu vật trên đều có chất hydrocacbon-được chứa trong xăng.

Cũng theo Công an TP. Pleiku, căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra nhận thấy vụ việc chị Nguyệt chết không có sự việc phạm tội. Do đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã kết thúc việc kiểm tra, xác minh tin báo và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Đơn vị này cũng đã thông báo và cung cấp cho gia đình những chứng cứ liên quan và hiện gia đình chị Nguyệt cũng đã chấp nhận kết luận của cơ quan Công an.

Trước đó, rạng sáng 3-11-2019, người dân trong khu vực đã phát hiện thi thể của chị Nguyệt bị thiêu ở bên cạnh tủ bánh mì nên đã trình báo Công an. Sau khi vụ việc xảy ra, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền những thông tin thất thiệt cho rằng đây là một vụ án mạng gây bất ổn tình hình an ninh trật tự tại địa phương.