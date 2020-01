Truy nã toàn quốc nghi phạm xả súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn

Sau khi xả súng khiến 7 người thương vong, nghi phạm ôm theo súng AK bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã toàn quốc đối với nghi phạm này.





Truy nã tên tội phạm nguy hiểm Lầu A Hồng, vận chuyển 250kg ma túy

Bắt khẩn cấp người đàn bà làm chuyện thất đức rồi trốn truy nã hơn 20 năm

Nghi phạm Lý Văn Sắn - Ảnh Cơ quan Công an cung cấp





Trưa 17.1, đại tá Vũ Hồng Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) về hành vi giết người và tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép.

Theo đại tá Quang, sau khi xả súng khiến 7 người thương vong, nghi phạm mang theo súng bỏ trốn, tuy nhiên, qua hình ảnh nhận dạng và lời khai các nhân chứng, cơ quan điều tra xác định Sắn là nghi phạm chính trong vụ án.





Lý Văn Sắn cầm súng AK bắn liên tiếp khiến 7 người thương vong - Ảnh CTV



Sau đó, Sắn tiếp tục cầm súng sang xưởng làm lốp của anh Hoàng Quốc Hương (43 tuổi, anh trai chị Hoài), cách nhà chị Hoài khoảng 15 m, và xả súng khiến anh Hương tử vong.





Hiện trường vụ xả súng kinh hoàng - Ảnh CTV





Ngoài các nạn nhân kể trên, vụ xả súng còn khiến 4 người khác bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện, gồm: Hoàng Thị Toán (39 tuổi, chị gái chị Hoài; là vợ cũ của Sắn), Chu Thị Hồng (29 tuổi, em dâu chị Hoài) và Vũ Xuân Hưởng (38 tuổi), Nguyễn Văn Tuyển (19 tuổi) là thợ của cửa hàng ô tô Túy Hoài.



Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vỏ đạn và 7 chai bom xăng được cất trong ba lô. Theo đại tá Quang, có thể khi dùng súng sát hại cả gia đình vợ cũ không thành, Sắn sẽ dùng bom xăng để tiếp tục gây án.



Theo chính quyền sở tại, chị Toán là vợ thứ 2 của Sắn, do không chịu được tính vũ phu của Sắn nên đã ly hôn vào năm 2015. Sau đó, Sắn đòi quay lại nhưng chị Toán và gia đình không đồng ý nên Sắn đã lên kế hoạch trả thù và xảy ra vụ xả súng nghiêm trọng kể trên.

Theo Trần Cường (thanhnien)