Tóm gọn tài xế dương tính ma túy mang theo súng

(GLO)- Khoảng 21 giờ 55 phút ngày 7-1, tại km 98+200 quốc lộ 25, thuộc thôn Mới, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT)-Trật tự Công an huyện Krông Pa vừa phối hợp với Đội 1 Phòng CSGT Công an tỉnh đã dừng kiểm tra xe ô tô BKS 30E-895.29 do Võ Minh Đức (SN 1990, trú tại tổ 12, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện Đức dương tính với ma túy.

Đối tượng Đức cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Kiểm tra trên xe ô tô, lực lượng Công an phát hiện Đức mang theo 1 khẩu súng rulo, 3 viên đạn hơi cay, 1 mã tấu, 1 con dao Thái và 2 bộ BKS của xe ô tô. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản với lỗi điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy đồng thời bàn giao đối tượng cho Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa xử lý.