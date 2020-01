Tạm giữ hơn 400 m3 cát khai thác trái phép

(GLO)- Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, vừa qua, đơn vị liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 3 vụ khai thác cát trái phép trên sông Ayun đoạn chảy qua các xã Ayun và xã Đak Jơ Ta.

Sông Ayun đoạn chảy qua xã Ayun nơi phát hiện các vụ khai thác cát trái phép. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30-12-2019, tại khu vực sông Ayun thuộc thôn Đoàn Kết, xã Ayun, Công an huyện Mang Yang phối hợp với Công an xã Ayun tiến hành kiểm tra, phát hiện ông Trần Hùng (SN 1967, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ayun) đang có hành vi khai thác cát trái phép. Lực lượng Công an đã lập biên bản vụ việc, thu giữ 2 máy bơm hút cát, 10 m3 cát và bàn giao cho UBND xã Ayun để xử lý theo quy định.

Đến ngày 31-12-2019, Công an huyện Mang Yang tiếp tục phát hiện 2 điểm khai thác cát trái phép nhưng chưa xác định đối tượng tại khu vực sông Ayun thuộc thôn Đoàn Kết, xã Ayun với khối lượng 150 m3 cát và tại khu vực sông Ayun thuộc làng Bông Pim, xã Đak Jơ Ta với khối lượng 250 m3 cát. Với 2 vụ chưa xác định đối tượng này, Công an huyện đã bàn giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp nhận xử lý theo thẩm quyền.