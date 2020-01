Quy Nhơn: Triệt xóa băng nhóm bắt giữ người đòi nợ

Viễn, Lộc và 4 đàn em theo dõi, bắt giữ Hưng rồi đánh đập, buộc trả nợ.





Viễn (trái) và Lộc - Ảnh: Trị Bình





Ngày 8.1, trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Đội trưởng cảnh sát hình sự Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định), cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn đã khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Minh Viễn (26 tuổi, ngụ KV.11, P.Đống Đa) và Trần Thế Lộc (26 tuổi, ngụ KV.5, P.Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn).



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đêm 29 rạng sáng 30.12.2019, Lại Khánh Hưng (28 tuổi, ngụ TP.Quy Nhơn) thua cá độ bóng đá Lộc và Viễn 120 triệu đồng nhưng không có tiền trả nên đã trốn tránh.



Chiều 30.12.2019, Viễn, Lộc và 4 đàn em đã theo dõi, bắt giữ Hưng rồi đánh đập, buộc trả nợ. Do Hưng không có tiền nên nhóm Viễn buộc Hưng gọi điện cho gia đình yêu cầu trả nợ thay. Cha mẹ Hưng không chịu trả nợ nên Viễn buộc Hưng viết giấy mượn 120 triệu đồng.



Theo Trị Bình (thanhnien)