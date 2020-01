Phú Thiện: Khởi tố chủ quán mua chó bắt trộm

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Thúy Hằng (SN 1971, trú tại thôn Thanh Bình, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hằng bị cơ quan Công an áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các đối tượng Hằng, Hương và Hóa (từ trái qua) đều đã bị khởi tố. Ảnh: Văn Ngọc

Tối 30-12-2019, 2 đối tượng Lê Văn Hóa (SN 1992, trú tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đak Lak) và Trần Văn Hương (SN 1992, trú tại xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đak Lak) từ Đak Lak sang Gia Lai bằng xe máy đã dùng thòng lọng trộm chó thả rông dọc theo quốc lộ 25. Sau khi trộm được 7 con chó, 2 đối tượng trên thấy bảng hiệu quán thịt chó của gia đình Hằng có in số điện thoại nên đã gọi điện để bán số chó trộm được.

Dù biết số chó nói trên là tài sản trộm cắp mà có nhưng Hằng vẫn nhận mua, lúc này có 3 con chó còn sống và 4 con đã chết. Khi các đối tượng đang thực hiện giao dịch thì bị tổ tuần tra của Công an huyện Phú Thiện ập vào bắt quả tang. Theo giám định, giá trị của 7 con chó vào khoảng 4,4 triệu đồng. 2 đối tượng Hóa và Hương cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản.