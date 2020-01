Những giờ đấu trí của hình sự với tên trộm có biệt danh "Bàn tay vàng"

Bùi Văn Thiêm bị tình nghi gây ra hàng loạt vụ đột nhập tiệm vàng ở các tỉnh thành, song gã chỉ khuất phục trước những giờ đấu trí của Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Hải Phòng.

Ngân và Thiêm (từ trái qua).

Với Đại tá Lê Hồng Thắng – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Hải Phòng, 7 năm trôi qua ông vẫn nhớ rất rõ cuộc đấu trí với tên trộm có biệt danh “Bàn tay vàng” - Bùi Văn Thiêm.

Vụ trộm vàng 3 tỉ đồng lúc rạng sáng

Đại tá Thắng cho biết, ngày 5.10.2013, Phòng Cảnh sát hình sự (khi đó là PC45) nhận lệnh từ Ban Giám đốc Công an thành phố lập chuyên án để triệt phá vụ trộm tiệm vàng Dũng Hà ở thị trấn An Lão (huyện An Lão).

Theo trình báo của chủ tiệm vàng, vụ trộm xảy ra khoảng 1h30 rạng sáng cùng ngày, kẻ gian đã lấy đi số lượng vàng, trang sức tổng trị giá hơn 3 tỉ đồng.

Thời điểm đó, ông Thắng giữ chức Phó PC45 được giao nhiệm vụ cùng nhiều tổ công tác tham gia phá án. Song hiện trường vụ trộm không để lại một dấu vết gì, khi lực lượng chức năng đến khám nghiệm. Tiệm vàng trang bị cả 4 camera ở quầy hàng nhưng cũng không thu được hình ảnh kẻ gian đột nhập.

Cùng hàng loạt những khó khăn ban đầu, lực lượng cảnh sát nhận định kẻ gây án rất chuyên nghiệp. Trong khi rà soát hơn 300 đối tượng tình nghi ở Hải Phòng, PC45 nhận được thông tin ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Phú Thọ… cũng có báo cáo nhiều tiệm vàng bị lấy đi lượng lớn trang sức, với thủ đoạn tương tự.

Kẻ gây án cũng không để lại dấu vết. “Tổ công tác đưa ra nhận định, kẻ trộm không phải là người ở Hải Phòng nhưng lại hiểu rất rõ địa bàn”, đại tá Thắng kể.

Kiên trì cùng quyết tâm phá án, qua rà soát, các trinh sát nhận được thông tin, một nhà nghỉ cách hiện trường vụ trộm không xa, có hai người đàn ông trước đó đến thuê phòng. Song cả hai người này không có giấy tờ tùy thân, quản lý nhà nghỉ không nhớ được nhân dạng của chúng.

Những giờ đấu trí với "siêu đạo chích"

Áp lực thời gian hoàn thành nhiệm vụ khiến Ban chuyên án có lúc rơi vào bế tắc. Song, với một người “nhớ lâu, nhớ kĩ, bệnh nghề nghiệp” và từng tham gia nhiều chuyên án, Phó PC45 Lê Hồng Thắng chợt nhớ câu chuyện về tên trộm có biệt danh “Bàn tay vàng”.

Trong trí nhớ của trinh sát “lão luyện”, thời gian trước, ông tham gia truy quét tội phạm ma túy ở huyện Cao Phong, Hòa Bình. Một người đàn ông đã kể lại chuyện tên trộm có biệt danh trên và ông đã ghi nhớ kẻ này tên Bùi Văn Thiêm.

Gút thắt dần mở, khi đích thân ông Thắng về tận địa phương và nhận được thông tin từ công an tại đây cung cấp, xác định Thiêm đi cùng một người đàn ông – tên Bùi Văn Ngân. Hai tên này cùng nhau về Hải Phòng trước vài hôm xảy ra vụ trộm tại tiệm vàng trên. Triệu tập Ngân, người này thừa nhận có cùng với Thiêm xuống Hải Phòng và ở tại nhà nghỉ gần hiện trường vụ án. Tuy nhiên, Ngân không biết Thiêm đi đâu, làm gì.

Lúc đó, Ban chuyên án đã gần như chắc chắn Thiêm là thủ phạm vụ trộm tiệm vàng ở An Lão. Việc bắt giữ tên này chỉ còn vấn đề thời gian. 5h ngày 16.10.2013, hàng loạt trinh sát tinh nhuệ ập vào nhà bạn tù của Thiêm ở một huyện ngoại thành Hà Nội, bắt giữ Thiêm khi gã đang say giấc.

Trong nhiều giờ đấu tranh với Thiêm, song gã không khai gì. Thời điểm đó, tổ công tác nhận định phải cho Thiêm “tâm phục, khẩu phục” nên đã lần theo cung đường gã sau khi đi từ Hải Phòng về Hà Nội và Hòa Bình. Từ nhận định này, tổ công tác đã thu giữ nhiều nhẫn vàng in chữ nổi của tiệm Dũng Hà, tại thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Thiêm vẫn lì lợm không thừa nhận. Ngay khi Thiêm bị công an Hải Phòng bắt, Quảng Ninh công bố lấy được vân tay, Phú Thọ cho hay camera ghi rõ mặt gã ở các vụ trộm. Song tên này đều không thừa nhận.

Với tài đấu tranh cùng những kinh nghiệm bản thân, vị Phó PC45 đã khiến Thiêm phải thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ trộm tại tiệm vàng Dũng Hà.

Theo khai nhận, 23h ngày 4.10.2013, Ngân đứng ngoài cảnh giới, Thiêm trèo lên cây bàng rồi leo lên mái tầng 2 của căn nhà cạnh tiệm vàng. Từ ban công tầng 2 tiệm vàng Dũng Hà, gã leo lên ban công tầng 3, tháo giá đỡ biển quảng cáo và kéo móc, mở cánh cửa sổ ra, dùng gọng sắt bẻ gẫy hai song sắt chui vào bên trong. Thiêm dùng áo vải và khăn che camera ở bốn góc nhà và lấy vàng rồi bỏ trốn.

Với tội danh Trộm cắp tài sản, năm 2014, Thiêm bị TAND Hải Phòng tuyên phạt tù chung thân, Ngân 12 năm tù.