Nẹt pô, càn quấy đêm giao thừa, nhiều "quái xế" bị tạm giữ xe

(GLO)- Trong đêm giao thừa, nhiều thanh, thiếu niên điều khiển xe máy có biểu hiện càn quấy tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) nơi diễn ra sự kiện chào đón năm mới Canh Tý 2020 đã bị xử lý quyết liệt.

Nhiều phương tiện độ chế pô đã bị xử lý. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, khoảng 19 giờ tối 24-1 (tức 30 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku đã tiến hành tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết. Qua đó, lực lượng Công an đã phát hiện nhiều thanh, thiếu niên chủ yếu đến từ các địa phương lân cận như huyện Đak Đoa, Chư Pah, Ia Grai…có hành vi độ chế pô xe sau đó nẹt pô, điều khiển xe lạng lách, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Các tổ tuần tra đã tiếp cận kiểm tra, phát hiện nhiều thanh, thiếu niên không có giấy phép lái xe, không mang giấy đăng ký xe, xe không có gương chiếu hậu…Ngay trong tối 30 Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông-Trật tự đã lập biên bản với 13 trường hợp mắc các lỗi trên.