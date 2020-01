"Lật mặt" nhóm móc túi liên tỉnh

(GLO) Nhóm 6 đối tượng chuyên dàn cảnh để móc túi, trộm cắp tài sản của người dân vừa bị Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) tóm gọn. Đây là các đối tượng trộm cắp có tính chuyên nghiệp và có tổ chức.





Tối 4-1, Công an huyện Đak Đoa nhận được tin báo của chị N. (trú tại thị trấn Đak Đoa) về việc chị bị mất 1 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone X trong khi đi chợ vào chiều cùng ngày. Thông tin chị N. cung cấp khá mông lung vì chị chỉ nhớ lần gần nhất bỏ điện thoại vào túi áo khoác, sau đó phát hiện điện thoại “không cánh mà bay” nhưng không xác định được mất tại thời điểm nào. Vì vậy, Công an huyện Đak Đoa đã triển khai lực lượng rà soát ngược lại hành trình của chị N. qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh trên địa bàn.

Nhóm đối tượng móc túi bị Công an huyện Đak Đoa bắt giữ. Ảnh: V.N





Từ dữ liệu do camera an ninh ghi lại, lực lượng Công an phát hiện có một số đối tượng khả nghi đã áp sát chị N. khi chị này ghé vào mua trái cây ở một sạp trong Trung tâm Thương mại huyện Đak Đoa. Một đối tượng nữ đã tiến lại gần chị tạo sự cọ sát và che khuất tầm nhìn để 1 đối tượng khác tiến tới móc chiếc điện thoại trong túi chị N. Sau đó, đối tượng này vội lẻn ra ngoài và lên xe máy của 1 đồng bọn đã đợi sẵn tại đây. Người phụ nữ đứng cạnh chị N. vẫn tiếp tục giả vờ mua trái cây nhưng sau đó cũng lảng dần rồi cùng 1 đối tượng khác lên xe tẩu thoát về hướng TP. Pleiku theo quốc lộ 19. Tiếp tục khai thác dữ liệu từ các camera an ninh, Công an huyện Đak Đoa phát hiện các đối tượng điều khiển 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Winner BKS 79D1-712.37 và 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter BKS 78C1-419.30.



Khi công tác điều tra đang diễn ra, tối 8-1, Công an huyện Đak Đoa tiếp tục nhận được tin báo của chị T. (trú tại huyện Đak Đoa) về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc túi xách bên trong có 12 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại hiệu Samsung, 1 máy tính xách tay Asus ở Trung tâm Thương mại huyện Đak Đoa vào chiều cùng ngày. Theo chị T., trong khi mua hàng, chị đã để túi xách lên thùng xốp ở gian hàng thì có một số người chen lấn đứng bên cạnh. Lúc chị giật mình tìm chiếc túi xách thì nó đã biến mất. Qua trích xuất dữ liệu camera an ninh, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng gây án lần này có đặc điểm nhận dạng, phương tiện trùng khớp với 4 đối tượng đã lấy trộm chiếc điện thoại của chị N. vào chiều 4-1. Lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa lập tức lên kế hoạch mật phục vì xác định nhóm này có thể tiếp tục gây án tại địa bàn.



Đúng như dự đoán, chiều 12-1, nhóm 4 đối tượng trên cùng 2 đối tượng khác đi xe máy đã trở lại Trung tâm Thương mại huyện Đak Đoa. Lúc này, các trinh sát được lệnh theo sát nhóm đối tượng và khép chặt vòng vây. Sau một khoảng thời gian tìm “con mồi”, nhóm đối tượng đã vào một quán tạp hóa rồi tiếp tục dàn cảnh móc túi lấy của chị T.T.K.A. (trú tại huyện Đak Đoa) 1 chiếc điện thoại hiệu Samsung J7 Pro. Khi nhóm móc túi vừa gây án, lực lượng Công an đã lập tức bủa vây tóm gọn các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lý (SN 1983), Bùi Xuân Lộc (SN 1997), Lê Trần Quốc Tuấn (SN 1999), Bùi Thế Nga (SN 1990, cùng trú tại xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Văn Trình (SN 1998, trú tại xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và Trần Thị Quỳnh Như (SN 1999, trú tại phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận). Lực lượng Công an đã thu giữ 3 chiếc xe máy cùng gần 3,5 triệu đồng mà các đối tượng mang theo trong người.



Trung tá Nguyễn Đức Hoàng-Phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa-cho biết: “Các đối tượng trên đều chưa có tiền án, tiền sự nhưng thực hiện hành vi rất chuyên nghiệp. Chúng dàn cảnh rồi đợi người dân lơ là cảnh giác để móc túi rồi tẩu thoát rất nhanh. Đơn vị đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng này”.



LÊ VĂN NGỌC