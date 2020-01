Khởi tố 8 đối tượng trong đường dây cá độ trăm tỷ

(GLO)- Chiều 7-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho hay đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 8 đối tượng về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong vụ án cá độ bóng đá mà đơn vị này trước đó đã triệt phá.

Các đối tượng Toàn, Tuyền và Níc đã bị khởi tố. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, 6 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Phan Ngọc Tuyền (SN 1984), Nguyễn Bá Toàn (SN 1988), Phan Trương Thế Hòa (SN 1991) cùng trú tại thị xã An Khê; Lê Lợi (SN 1984, trú tại TP. Pleiku), Nguyễn Thanh (SN 1987, trú tại huyện Mang Yang), Lương Thanh Tâm (SN 1992, trú tại huyện Đak Pơ). Đây là các đối tượng đã tạo tài khoản trên một website cá cược trực tuyến ăn thua bằng tiền rồi tổ chức cho nhiều người khác cùng chơi để thu lợi bất chính. 2 đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc gồm: Lê Sô Níc (SN 1986, trú tại huyện Đak Pơ), Hoàng Công Chí (SN 1968, trú tại TP. Pleiku).

Trước đó, ngày 28-12-2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt khám xét, tạm giữ 12 đối tượng liên quan đến việc cá độ bóng đá qua mạng internet. Bước đầu điều tra xác định, từ tháng 9-2019 đến ngày bị bắt, các đối tượng đã cá độ với tổng số tiền giao dịch khoảng 150 tỷ đồng.