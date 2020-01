Đak Pơ: Xét xử vụ án cố ý gây thương tích

(GLO)- Sáng 10-1-2020, Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Tiến (SN 10-7-1979, ở thôn Chí Công, xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.





Bị can Lê Văn Tiến. Ảnh: Lan Anh

Theo hồ sơ vụ án và cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ: Xuất phát từ việc anh Nguyễn Đình Tín (SN 1968, ở thôn An Thuận, xã Cư An, huyện Đak Pơ) có lời nói xúc phạm đến danh dự và có hành động xâm phạm đến sức khỏe của bị can Lê Văn Tiến, nên vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 6-9-2019, tại thôn Tân Hòa (xã Tân An, huyện Đak Pơ), bị can Lê Văn Tiến đã có hành vi dùng tay đánh trúng vào miệng anh Tín, dẫn đến bị hại Tín bị suy hô hấp và xuất huyết não. Đến 3 giờ ngày 7-9-2019 thì bị hại Nguyễn Đình Tín tử vong.



Kết luận của cáo trạng nêu rõ: Bị can Lê Văn Tiến có hành vi dùng tay đánh vào người anh Nguyễn Đình Tín với mục đích gây thương tích chứ không nhằm tước đoạt tính mạng của anh Tín, hậu quả anh Tín tử vong là ngoài ý muốn. Do đó, hành vi của bị can Lê Văn Tiến phạm tội “Cố ý gây thương tích” với tình tiết định khung làm chết người theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 134 Bộ luật Lình sự. Tòa tuyên án 5 năm tù giam.



Phiên tòa xét xử đã nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.

Lan Anh