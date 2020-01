Đak Pơ: Tạm giữ 2 đối tượng trộm bò

(GLO)- Công an huyện Đak Pơ đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Đoàn Ngọc Đại Chỉnh (SN 1992, trú tại thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, Gia Lai) và Nguyễn Duy Khương (SN 2000, trú tại thôn An Thuận, xã Cư An, huyện Đak Pơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 10-1, Công an huyện Đak Pơ nhận được đơn trình báo của anh Châu Văn Vân (46 tuổi, trú xã Thành An, thị xã An Khê) về việc: Đêm 9-1-2020, kẻ gian đột nhập trại bò của gia đình anh tại thôn Hiệp Phú (xã Cư An, huyện Đak Pơ) bắt trộm 2 con bò lai.

Qua điều tra, đến ngày 11-1, Công an huyện xác định Chỉnh và Khương là 2 đối tượng thực hiện vụ trộm cắp bò trên.



Thanh Sơn