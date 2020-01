Bí mật của gã trai trong căn nhà luôn đóng kín cửa ở Hà Nội

Nam thanh niên quê Sơn La xuống Hà Nội thuê nhà Nội rồi thiết kế phòng với hệ thống chiếu sáng, thông gió, đồng hồ đo độ ẩm, đo nhiệt độ... để trồng cần sa.





Ngày 31-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1989, trú tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) để điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.





Nguyễn Trường Giang tại cơ quan công an





Trước đó, trưa 29-12, tổ công tác Công an phường Trung Liệt (quận Đống Đa) tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà mà Giang đang thuê trọ tại ngách phố Đặng Tiếng Đông. Khi lên tầng 4, tầng 5, lực lượng công an đã phát hiện nhiều cây cần sa đang được trồng trong bầu đất. Ngoài ra còn có nhiều cành, lá khô của cây cần sa được đựng trong túi nilon màu đen.



Tiến hành làm rõ, xác định số cây cần sa trên là do Giang tự trồng. Giang khai nhận số cành, lá khô đựng trong túi nilon là cần sa được thu hoạch để bán cho khách, khi chuẩn bị đi giao hàng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ. Tổng khối lượng cần sa lực lượng Công an thu giữ gồm 965,27 gram cần sa tươi và 43,26 gram cần sa khô.





Cây cần sa được đối tượng trồng trong nhà





Công an quận Đống Đa cho hay Nguyễn Trường Giang bắt đầu thực hiện việc trồng cần sa từ tháng 7-2019, đây là mẻ thu hoạch đầu tiên. Đối tượng giao bán cần sa trên mạng xã hội, khi khách cần sẽ thuê người chuyển đến tận nơi. Tại căn nhà được Giang thuê trồng cần sa, đối tượng đã thiết kế quây bạt, làm hệ thống thông gió, có bóng điện chiếu sáng và đồng hồ đo độ ẩm....



Hiện, Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo B.H.Thanh (NLĐO)