Bắt nhóm đối tượng vận chuyển pháo lậu

(GLO)- Chiều 6-1, Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết vừa phát hiện 4 đối tượng có hành vi vận chuyển pháo lậu trong đêm.

Các đối tượng cùng số tang vật bị thu giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 4 giờ 15 phút ngày 5-1, tổ công tác của Công an huyện Chư Prông đang tuần tra trên tỉnh lộ 665 tại khu vực thôn Thống Nhất, xã Ia Ga, huyện Chư Prông thì phát hiện xe ô tô BKS 81K-0568 có biểu hiện nghi vấn đang chạy về xã Ia Lâu, huyện Chư Prông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Trên xe lúc này có tài xế Nguyễn Văn Thành (SN 1975) và Nguyễn Văn Trọng (SN 1990), Triệu Sinh Tùng (SN 2000), Triệu Văn Hữu (SN 1998) cùng trú tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông.

Kiểm tra trên xe, lực lượng Công an phát hiện có 50 khối hình lập phương mà các đối tượng khai là pháo hoa đựng trong 3 bao tải màu xanh cân nặng 86 kg. Công an huyện Chư Prông đã tạm giữ 3 đối tượng Trọng, Tùng và Hữu để điều tra. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên của 1 người đàn ông chưa xác định danh tính tại TP. Pleiku rồi thuê Nguyễn Văn Thành vận chuyển về xã Ia Lâu tiêu thụ. Công an huyện Chư Prông đang tiến hành giám định số tang vật trên đồng thời củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án.