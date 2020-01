Bắt khẩn cấp người đàn bà làm chuyện thất đức rồi trốn truy nã hơn 20 năm

Mặc dù đã trốn lệnh truy nã hơn 20 năm, nhưng “tú bà” chuyên dẫn dắt thiếu nữ đưa đi nước ngoài bán vào các điểm chứa mại dâm vẫn bị bắt giữ.

Ngày 11-1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Huỳnh (SN 1965; ngụ khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) theo lệnh truy nã cách nay hơn 20 năm về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".

"Tú bà" Nguyễn Thị Huỳnh tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang sau hơn 20 năm trốn lệnh truy nã. Ảnh: Nguyễn Đệ

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh và Nguyễn Cộng Hòa (SN 1961; ngụ TP Long Xuyên) đã nhiều lần cấu kết nhau dẫn dắt các cô gái sang Campuchia bán vào các điểm chứa mại dâm để hưởng lợi. Đến tháng 11-1999, Huỳnh kêu Hòa dẫn K.L. (SN 1987) và L.P. (SN 1984) sang bên kia biên giới Campuchia để bán vào điểm mại dâm.

Chiều hôm sau, Huỳnh đưa L. và P. đến quán cà phê trên địa bàn TP Long Xuyên để gặp và giao cho Hòa. Ngay sau đó, Hòa dẫn 2 thiếu nữ này đến khu vực xã Đa Phước, huyện An Phú (An Giang) để chuẩn bị đưa sang Campuchia thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Sau khi hay tin Hòa bị bắt, Huỳnh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 15-3-2000, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt đối với "tú bà" này. Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, đến ngày 10-1 vừa qua, Huỳnh bị lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang sinh sống tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.