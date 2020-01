Bắt đối tượng nữ bán ma túy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hương Giang (21 tuổi, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi buôn ma túy.

Tang vật thu giữ trên người đối tượng Giang. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 9-1, Giang mang ma túy đá và thuốc lắc đến bán cho một đối tượng tại quán cà phê thuộc tổ 6, phường An Phú, thị xã An Khê. Tuy nhiên, khi chưa kịp giao hàng thì Giang bị lực lượng Công an bắt quả tang. Qua khám xét phát hiện lúc này Giang đang mang theo trong người 50 viên nén màu tím, 19 viên nén màu vàng, 1 gói tinh thể rắn màu trắng mà đối tượng khai là ma túy đá và thuốc lắc.