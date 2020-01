Bắt 3 tên cướp tài sản của người trông coi chòi rẫy

(GLO)- Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Ksor Kleng (SN 1994), Nay Nư (SN 1997), Nay Túi (SN 1999) cùng trú tại buôn Chư Krih, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tối 16-1, sau khi đi nhậu cùng nhau, 3 đối tượng trên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của những người trông coi chòi rẫy trên địa bàn. Sau khi cùng thống nhất, 3 đối tượng mang theo 1 con dao loại dao phay rồi đi đến chòi rẫy trồng thuốc lá tại buôn Chư Krih.

Chiếc điện thoại cùng con dao tang vật của vụ án. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 18 giờ, tại một chòi rẫy ở đây, khi thấy anh Hà Tinh (SN 1993) đang ở 1 mình, 3 đối tượng đã tiến tới xin tiền. Khi anh Tinh nói không có thì cả 3 xông vào đánh đập rồi dùng dao kề vào cổ của anh Tinh để uy hiếp, cướp 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Vivo 1906 trị giá khoảng 3 triệu đồng. Sau đó các đối tượng tiếp tục cướp 1 con chó trong chòi rẫy của anh Tinh rồi bỏ đi.

Anh Tinh đã trình báo lực lượng Công an. Xác định đây là vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, lãnh đạo Công an huyện đã cử các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng làm việc với người bị hại, khoanh vùng đối tượng khả nghi. Qua nhận dạng của anh Tinh, Công an huyện Krông Pa đã xác định Ksor Kleng-đối tượng đã có tiền án về tội “Hủy hoại tài sản” có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Krông Pa đã tiến hành bắt khẩn cấp Kleng. Đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và các đối tượng liên quan. Đến ngày 17-1, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ Nư và Túi đồng thời thu giữ tang vật là chiếc điện thoại, con chó và con dao các đối tượng dùng để gây án.