Bắt 2 'cò' đất cấu kết với cán bộ gây thất thoát gần 120 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa bắt Phú Thanh Tâm và Trầm Ngọc Long vì liên quan đến đường dây lợi dụng chế độ chính sách, gây thất thoát hơn 120 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phú Thanh Tâm - Ảnh Công an Trà Vinh cung cấp

Chiều 3-1, nguồn tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã triển khai các quyết định khởi tố bị can và bắt giam Phú Thanh Tâm (37 tuổi) và Trầm Ngọc Long (55 tuổi, ngụ phường 2, TP Trà Vinh) để điều tra vì liên quan đến đường dây lợi dụng chế độ chính sách, gây thất thoát hơn 120 tỉ đồng.

Theo điều tra ban đầu, Tâm cấu kết với "cò" đất khác, lợi dụng chế độ chính sách để chuyển mục đích sử dụng 1 thửa đất với diện tích trên 100m2 thuộc vị trí 1 đường Điện Biên Phủ, phường 6, TP Trà Vinh, gây thất thoát cho Nhà nước trên 1 tỉ đồng.

Còn Long cũng cấu kết với "cò" đất khác chuyển mục đích sử dụng 5 thửa đất ở xung quanh khu vực phường 6, TP Trà Vinh gây thất thoát cho Nhà nước trên 3 tỉ đồng.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương, trước đó một số cán bộ tại TP Trà Vinh đã thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai, để "cò" đất và một số cán bộ, công chức trên địa bàn lợi dụng sơ hở trong thực hiện chính sách và sự khó khăn của các gia đình chính sách nhằm thu lợi bất chính, làm thất thu ngân sách nhà nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trầm Ngọc Long - Ảnh Công an Trà Vinh.

Công an đã xác minh trong hơn 700 hộ chuyển mục đích sử dụng đất, các đối tượng đã cấu kết với "cò" đất tìm những người là gia đình chính sách, mẹ liệt sĩ đứng tên chuyển mục đích sử dụng đất để không phải nộp thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 120 tỉ đồng.

Tháng 10-2018, lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh đã thi hành kỷ luật cách chức chủ tịch UBND TP Trà Vinh đối với ông Diệp Văn Thạnh và kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Trường Sơn, phó chủ tịch UBND TP Trà Vinh.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 11 bị can (5 bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ Phòng Tài nguyên và môi trường TP Trà Vinh, 6 bị can là môi giới mua, bán nhà đất).