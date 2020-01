8 thanh niên sử dụng ma túy trong quán Karaoke T.V

(GLO)- Trung tá Lê Bá Sánh-Đội trưởng Đội Kinh tế-Ma túy, Công an huyện Đak Đoa cho biết vừa phát hiện 8 thanh niên có hành vi sử dụng ma túy tại quán Karaoke T.V, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Ảnh minh họa

Trước đó, khoảng lúc 1 giờ sáng 16-1, Công an huyện Đak Đoa tổ chức kiểm tra tại các quán Karaoke trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại quán Karaoke T.V có một nhóm thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy. Công an huyện Đak Đoa đã lập biên bản và test nhanh thì phát hiện có 8 thanh niên gồm 5 nam và 3 nữ dương tính với chất ma túy.

8 thanh niên dương tính với chất ma túy gồm: Vũ Hữu H. (SN 1983, trú thị trấn Đak Đoa), Võ Vĩnh T. (SN 1988, trú thị trấn Đak Đoa), Trần Văn V. (SN 1993, trú xã Hnol, huyện Đak Đoa), Tô Đình D. (SN 1989, trú thị trấn Đak Đoa), Phạm Xuân D. (SN 1996, trú thị trấn Đak Đoa), Ngô Thị Thanh T. (SN 1996), Đinh Thị Ngọc A. (SN 1996), Nguyễn Minh H. (SN 1992) cùng trú ở TP. Pleiku.

Bước đầu, các đối tượng khai mua ma túy từ nơi khác đến quán Karaoke T.V sử dụng.