Vụ bán thang máy Mitsubishi giả: Bộ Công an vào cuộc xác minh

Không chỉ Cục Cảnh sát kinh tế vào cuộc, mà mới đây, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cũng đã tới Công ty Vạn Lộc Phát xác minh hồ sơ liên quan và sẽ sớm có kết quả điều tra cụ thể, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Các chuyên gia của Công ty TNHH thang máy Mitsubishi Việt Nam kiểm tra xuất xứ và chất lượng thang máy mà Công ty Hùng Quang bán cho Công ty VLP

Nguồn tin của Báo SGGP vừa cho biết, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an đã vào cuộc xác minh đơn thư của Công ty TNHH Nhà hàng ẩm thực Vạn Lộc Phát (gọi tắt là Công ty Vạn Lộc Phát, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) tố cáo Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Hùng Quang (gọi tắt Công ty Hùng Quang, địa chỉ 89 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM) do ông Trần Hùng làm giám đốc, bán thang máy giả nhãn hiệu Mitsubishi.

Trước đó, Báo SGGP có bài viết “Thiệt hại vì mua phải thang máy Mitsubishi giả mạo”, số ra ngày 8-10-2019, phản ánh hành vi giả mạo thương hiệu thang máy Mitsubishi, lừa dối người tiêu dùng của Công ty Hùng Quang. Khi Công ty Vạn Lộc Phát phát hiện hồ sơ thang máy có nhiều bất thường đã yêu cầu nhà cung cấp giải trình, đồng thời thực hiện xác minh từ Mitsubishi Việt Nam. Công ty Vạn Lộc Phát nhận được văn bản xác nhận chính thức của Mitsubishi Việt Nam là các sản phẩm thang máy Mitsubishi mà Công ty Hùng Quang bán cho Công ty Vạn Lộc Phát không phải do Mitsubishi sản xuất; Công ty Hùng Quang cũng không phải là đại lý của Công ty Thang máy Mitsubishi Việt Nam.

