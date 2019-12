Tuyên tử hình 6 bị cáo vụ sát hại cô gái giao gà ở Điện Biên

Sau 1 ngày nghị án, sáng nay ngày 29/12, Hội đồng xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên án Vì Văn Toán và đồng bọn đã bắt cóc, hãm hiếp, giết hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

9h00: Phiên tòa kết thúc. Sau khi nghe TAND tỉnh Điện Biên tuyên 6 án tử hình, hàng trăm người dân theo dõi phiên xử đồng loạt vỗ tay. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mức án 3 năm tù dành cho Bùi Thị Kim Thu còn quá nhẹ.

8h58: HĐXX tuyên:

Vì Văn Toán: Tử hình về tội Giết người, 13 năm tù Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Bùi Văn Công: Tử hình về tội Giết người, 14 năm tù tội Hiếp dâm, 13 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 24 tháng về tội Tàng trữ ma túy. Tổng hình phạt là tử hình.

Vương Văn Hùng: Tử hình về tội Giết người, 10 năm tù tội Hiếp dâm, 12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Nhiệm: Tử hình về tội Giết người, 12 năm tù tội Hiếp dâm, 11 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Hùng: Tử hình về tội Giết người, 13 năm tù tội Hiếp dâm, 12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Lả: Tử hình về tội Giết người, 12 năm tù tội Hiếp dâm, 11 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Như vậy, thay mặt Hội đồng xét xử ông Phạm Văn Nam, Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa đã tuyên 6 án tử hình đối với các bị cáo.

Với Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972) đã phạm vào tội Hiếp dâm theo điểm c, d khoản 2 Điều 141 Bộ luật hình sự. Xử phạt 10 năm tù về tội hiếp dâm.

Cầm Văn Chương (sinh năm 1974) đã phạm vào tội Hiếp dâm theo điểm c khoản 2 Điều 141 Bộ luật hình sự. Xử phạt 9 năm tù về tội hiếp dâm.

Bùi Thị Kim Thu (sinh năm 1975) đã phạm vào tội Không tố giác tội phạm theo Khoản 1 Điều 390 Bộ luật hình sự. 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Đối với Bùi Thị Kim Thu, HĐXX nhận thấy nữ bị cáo có đủ điều kiện để khai báo, tố giác với cơ quan chức năng hành vi phạm tội của các bị cáo khác, nhưng Thu đã không thực hiện. Căn cứ lời khai các bị cáo khác, HĐXX thấy rằng Thu đã chứng kiến toàn bộ tội ác của Bùi Văn Công và đồng phạm. Do đó, bản luận của đại diện VKS hoàn toàn có căn cứ để chấp nhận.

Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Thu không thành khẩn khai báo và không thừa nhận hành vi phạm tội. Thái độ của bị cáo gây khó khăn cho quá trình xét xử, làm ảnh hưởng đến quá trình định tội một số bị cáo khác. Từ các căn cứ nêu trên, HĐXX xét thầy cần áp dụng mức hình phạt cao nhất của tội danh mà VKS đã truy tố đối với Bùi Thị Kim Thu.

8h30: Khi công bố bản án đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử đồng ý rút một phần quyết định truy tố về tội cướp tài sản đối với Bùi Văn công, Vương Văn Hùng theo đề nghị của Viện KSND tỉnh Điện Biên.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, và vụ án có tổ chức chặt chẽ, nhằm che dấu hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận thấy xuất phát từ việc sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy để kiếm lời, các bị cáo đã phạm tội có tổ chức, lên kế hoạch bắt cóc nạn nhân Cao Mỹ Duyên để chiếm đoạt tài sản. Quá trình bắt giữ Duyên, Công và đồng phạm đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn của nạn nhân. Sau đó, thấy sức khỏe nạn nhân rất yếu, các bị cáo đã bàn nhau sát hại Cao Mỹ Duyên để che giấu hành vi phạm tội.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo thể hiện bản chất thú tính, gây phẫn nộ dư luận. Giai đoạn đầu, các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra. Say này, các bị cáo mới thừa nhận tội ác đã gây ra.

Tại phiên tòa 7/9 bị cáo đã thành khẩn khai báo tại phiên tòa. 2 bị cáo Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu đã không thành khẩn khai báo. Tuy nhiên trước những lời khai của các đối tượng và những chứng cứ thu thập tại hiện trường đã khẳng định Bùi Văn Công đã tham gia bắt cóc, hiếp dâm, giết nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

8h00: Đúng 8h thay mặt Hội đồng Thẩm phán Phạm Văn Nam, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên, Chủ tọa phiên tòa chính thức công bố bản án đối với 9 đối tượng.

Ông Phạm Văn Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên, Chủ tọa phiên tòa công bố bản án.

Chủ tọa Phạm Văn Nam tóm tắt lý lịch 9 bị cáo trong vụ án. Hồ sơ cho thấy nhiều người trong số họ có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy.

Trước đó, trong quá trình xét hỏi tại tòa, Bùi Văn Công, Vì Văn Toán và một số bị cáo khác cũng khai họ nghiện ma túy. Hồ sơ tố tụng cũng thể hiện quá trình bắt cóc, sát hại và hiếp dâm nạn nhân Duyên, các bị cáo đã sử dụng ma túy và uống rượu.

Tiếp tục tóm tắt nội dung vụ án, thẩm phán Phạm Văn Nam nêu năm 2019, Vì Văn Toán mãn hạn tù. Trở về địa phương, anh ta ra chợ Mường Thanh tìm bặp bà Trần Thị Hiền để đòi 300 triệu đồng mà Toán cho rằng Hiền nợ tiền anh ta trong vụ mua bán 2 bánh heroin 10 năm trước.

Do bà Hiền từ chối trả tiền nên Toán thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc Cao Mỹ Duyên để uy hiếp. Chiều 4/2/2019 (30 Tết), Công đưa Vương Văn Hùng đến chợ Mường Thanh để nhận diện nạn nhân. Hùng giả vờ đề nghị Duyên chở 10 con gà ra khu C13 phường Thanh Trương, nơi đồng bọn của Hùng phục sẵn. Đến nơi vắng vẻ, Duyên bị Công dùng côn siết cổ đến bất tỉnh rồi chở về nhà Công.

Tối cùng ngày, Toán lấy điện thoại của nạn nhân gọi cho bà Hiền để ép mẹ nữ sinh trả nợ. Nhưng sau đó, bà Hiền từ chối đưa tiền và dọa sẽ báo cảnh sát. Từ tối 30 Tết đến sáng mùng 3 Tết (7/2/2019), Công và 5 người khác khống chế, hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại Duyên. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết việc các bị can gây án nhưng không tố cáo.

Quá trình điều tra, Bùi Thị Kim Thu cho rằng bị cáo bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy Thu không mắc bệnh này. Sau đó, VKSND tỉnh Điện Biên ra cáo trạng truy tố 9 bị cáo với tội danh Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

7h45: Trước khi tòa bước vào phần tuyên án, phóng viên DANVIET.VN đã trao đổi với Luật sư Lê Hồng Hiển, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nữ sinh Cao Mỹ Duyên tại phiên tòa, về việc gia đình nữ sinh có đơn bãi nại cho Vì Văn Toán. Luật sư Lê Hồng Hiển khẳng định: "Với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Cao Mỹ Duyên, tôi xác nhận, gia đình bị hại Cao Mỹ Duyên không có đơn xin bãi nại hay xin giảm nhẹ cho bất cứ bị cáo nào trong vụ án này".

Người thân mang di ảnh nạn nhân Cao Mỹ Duyên, vấn khăn tang đến từ sớm. Ảnh Zing

Cũng theo luật sư Lê Hồng Hiển, tại phiên xét xử chiều ngày hôm qua 27/12, ông cũng đã đề nghị hội đồng xét xử áp dụng mức án tử hình đối với 6 bị cáo gồm, Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm. Đề nghị áp dụng mức án 15 năm tù đối với Cầm Văn Chương và Phạm Văn Dũng (mức cao nhất của Khoản 2, tội Hiếp dâm). Đặc biệt, đối với bị cáo Bùi Thị Kim Thu, ngoài việc đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng mức án cao nhất là 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm, ông Hiển còn đề nghị cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với Bùi Thị Kim Thu về tội che giấu tội phạm với mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù (Tổng hợp hình phạt là 10 năm tù).

7h30: Sáng 29/12, HĐXX tuyên án 9 bị cáo liên quan vụ án bắt cóc, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. VKSND đề nghị 6/9 bị cáo mức án cao nhất là tử hình với nhiều tội danh.

Mặc dù trời mưa to, nhưng có hàng nghìn người dân đến dự phiên tòa. Ảnh Vinh Duy

Cao Thảo Loan, chị gái nạn nhân Cao Mỹ Duyên mang di ảnh của em gái dự phiên tòa.

Điện Biên sáng nay trời đổ mưa rất to, tuy nhiên vẫn có hàng nghìn người dân đội mưa đến tham dự phiên tòa, chúng kiến Hội đồng xét xử tuyên án 9 bị cáo.

Trước đó, ngày 26/12, TAND tỉnh Điện Biên đưa 9 bị cáo liên quan vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên ra xét xử. Hết ngày, có 7 bị cáo bị HĐXX xét hỏi. Trong số 7 bị cáo bị HĐXX xét hỏi, đa phần nhận tội. Riêng vợ chồng Bùi Văn Công kêu oan, không nhận tội và tố bị ép cung.

Sáng 27/12, VKS đề nghị 6 án tử hình, 2 bị cáo ở mức 8-10 năm tù, bị cáo còn lại từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Cụ thể: Theo phần luận tội của Viện KSND tỉnh Điện Biên truy tố.

Bị cáo Vì Văn Toán.

Bị cáo Vì Văn Toán (được xác định là kẻ chủ mưu) bị truy tố về tội Giết người theo điểm e, g, o, p khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự và tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điểm a, c, i khoản 2 Điều 169 Bộ luật Hình sự. Tổng hình phạt: Tử hình.

Bị cáo Bùi Văn Công.

Bị cáo Bùi Văn Công bị truy tố về tội Giết người theo điểm e, g, o khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự; tội Hiếp dâm theo điểm c, d khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự; tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điểm a, c khoản 2 Điều 169 Bộ luật Hình sự; tội Cướp tài sản theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. Tổng hình phạt: Tử hình.

Bị cáo Vương Văn Hùng bị truy tố về tội Giết người theo điểm e, g, o, p khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự; tội Hiếp dâm theo điểm c, i khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự; tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điểm a, c, i khoản 2 Điều 169 Bộ luật Hình sự và tội Cướp tài sản theo điểm h khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự. Tổng hình phạt: Tử hình.

Bị cáo Phạm Văn Nhiệm bị truy tố về tội Giết người theo điểm e, g, o khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự; tội Hiếp dâm theo điểm c, d khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự và tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điểm a, c khoản 2 Điều 169 Bộ luật Hình sự. Tổng hình phạt: Tử hình.

Bị cáo Lường Văn Hùng bị truy tố về tội Giết người theo điểm e, g, o khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự; tội Hiếp dâm theo điểm c, d khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự và tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điểm a, c khoản 2 Điều 169 Bộ luật Hình sự. Tổng hình phạt tử hình.

Bị cáo Lường Văn Lả bị truy tố về tội Giết người theo điểm e, g, o khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự; tội Hiếp dâm theo điểm c, d khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự và tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điểm a, c khoản 2 Điều 169 Bộ luật Hình sự. Tổng hình phạt: Tử hình.

Bị cáo Phạm Văn Dũng bị truy tố về tội Hiếp dâm theo điểm c, d khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự. Viện KSND đề nghị mức án 8 - 9 năm tù giam.

Bị cáo Cầm Văn Chương bị truy tố về tội Hiếp dâm theo điểm c khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự. Viện KSND đề nghị mức án 8 - 9 năm tù giam.

Bị cáo Bùi Thị Kim Thu bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm theo khoản 1 Điều 390 Bộ luật Hình sự. Viện KSND đề nghị mức án 2 năm 6 tháng - 3 năm tù giam.