Triệt phá tụ điểm sử dụng ma túy lớn nhất Phố núi Pleiku

(GLO)- Quán bar S.E.F Lounge&Chill (08 Hoàng Văn Thụ, phường Ia Kring) là tụ điểm vui chơi có tiếng nhưng cũng khá phức tạp tại TP. Pleiku. Chỉ trong năm 2019, lực lượng Công an đã 3 lần kiểm tra đột xuất quán bar này và phát hiện tổng cộng hơn 200 nam, nữ thanh niên dương tính với chất ma túy cùng nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau khi các điểm vui chơi với hình thức tương tự không còn duy trì, quán bar S.E.F Lounge&Chill trở thành địa điểm lui tới của nhiều thanh-thiếu niên tại TP. Pleiku cũng như các địa phương khác. Đáng nói, điểm vui chơi, thưởng thức âm nhạc này đã bị nhiều đối tượng lợi dụng để tổ chức sử dụng ma túy trái phép.

Số thanh niên chơi tại quán bar bị phát hiện dương tính với chất ma túy. Ảnh: L.V.N

Rạng sáng 6-1-2019, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh) đã phối hợp cùng nhiều lực lượng kiểm tra hành chính quán bar S.E.F Lounge&Chill và phát hiện 57 nam, nữ thanh niên dương tính với chất ma túy. Đặc biệt, lực lượng Công an đã phát hiện đối tượng Lê Đại Nhật (SN 1996, trú tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) là nhân viên của quán bar đang tàng trữ 1 viên thuốc lắc. Đối tượng Nhật sau đó đã bị Tòa án tuyên phạt 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Công ty TNHH một thành viên Lâm Hải là chủ sở hữu quán bar này cũng đã bị xử phạt hành chính vì hoạt động quá giờ và để người khác sử dụng ma túy trái phép.

Đến ngày 27-10, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục kiểm tra đột xuất quán bar này và phát hiện có 33 nam, nữ thanh niên dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ 5 viên ma túy tổng hợp, 3 gói ni lông chứa ma túy tổng hợp và 1 bình khí cười N2O.

Mặc dù liên tiếp bị lực lượng chức năng xử lý nhưng quán bar S.E.F Lounge&Chill vẫn là nơi để nhiều thanh-thiếu niên lợi dụng tụ tập sử dụng ma túy, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, Công an TP. Pleiku đã lên kế hoạch triệt phá tụ điểm sử dụng ma túy trái phép này. Thời điểm được lựa chọn là tối 24, rạng sáng 25-12, khi quán bar tập trung đông đảo thanh-thiếu niên vui chơi đêm Noel và có tổ chức chương trình giao lưu với DJ nổi tiếng. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 25-12, khi hơn 150 cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Pleiku ập vào quán bar, rất đông thanh-thiếu niên vẫn đang có mặt tại đây, ngất ngây với tiếng nhạc sàn chát chúa và quay cuồng trong ảo giác của ma túy. Toàn bộ 188 khách đang chơi tại quán bar đều bị giữ lại để kiểm tra. Một số đối tượng có ý định tháo chạy nhưng không thoát. Đặc biệt, ngay từ thời điểm ban đầu, các trinh sát đã nhanh tay tóm gọn 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy gồm: Lê Thành Huy (SN 1993, trú tại tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), Bàn Vĩnh Sơn (SN 1992, trú tại phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Nguyễn Xuân Trang (SN 1992, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku), Trần Quang Tuấn (SN 1987, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku), Nguyễn Thái Vũ (SN 1991, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê). Số ma túy thu giữ được trên người các đối tượng này gồm 4 viên nén màu xanh nghi là thuốc lắc và 3 gói ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy dạng khay. Lực lượng Công an cũng thu giữ trên sàn nhà 8,5 viên nén màu xanh, hồng nghi là thuốc lắc và 4 gói ni lông nghi là ma túy dạng khay.

Trong số 188 người bị giữ lại kiểm tra, Công an TP. Pleiku xác định có 118 đối tượng (45 nữ) dương tính với chất ma túy. Hầu hết các đối tượng còn rất trẻ, nằm trong khoảng từ 16 tuổi đến 30 tuổi. Tại cơ quan Công an, đa số đều khai nhận đã tụ tập sử dụng ma túy ngay tại quán bar, một số khác khai nhận đã sử dụng từ trước đó. Công an TP. Pleiku đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời lập hồ sơ phân loại, xử lý hành chính các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.