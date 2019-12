Triệt phá nhóm chơi thuốc lắc trong nhà nghỉ

(GLO)- Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai hiện đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc An (SN 1980, trú tại tổ 1, phường An Bình, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng An. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 15-12, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy-Công an TP. Pleiku phối hợp cùng Công an xã Trà Đa kiểm tra phòng 201 khách sạn H.G. thuộc thôn 4, xã Trà Đa. Tại đây, An cùng 7 người khác đang tụ tập. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định 2 trong nhóm đối tượng này dương tính với chất ma túy; đồng thời An có hành vi tàng trữ 10 viên nén màu xanh, cam mà An khai nhận là thuốc lắc mua để sử dụng.