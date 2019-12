Quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm trên biên giới

(GLO)- Công an huyện Đức Cơ đang tăng cường các biện pháp nhằm đấu tranh với các loại tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020.

Thời điểm cuối năm, các loại tội phạm trên địa bàn huyện Đức Cơ thường hoạt động mạnh, đặc biệt là tội phạm buôn lậu dọc tuyến biên giới với Campuchia và khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Các đối tượng buôn lậu dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt các lực lượng chức năng. Đây là thách thức không nhỏ đối với lực lượng Công an huyện trong việc đấu tranh, triệt phá loại tội phạm này.

Công tác phòng-chống tội phạm buôn lậu dịp cuối năm luôn được Công an huyện Đức Cơ chú trọng. Ảnh: internet

Trung tá Vương Thế Tâm-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy-Môi trường (Công an huyện Đức Cơ) cho hay: Thời gian qua, Công an huyện đã tăng cường phối hợp với các đơn vị như: Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh), các Đồn Biên phòng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh… để đấu tranh với tội phạm buôn lậu ở khu vực biên giới. Công an huyện cũng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và chú trọng công tác trinh sát bám nắm địa bàn để kịp thời phát hiện ngay từ khi các đối tượng manh nha phạm tội. Qua đó, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển, buôn lậu hàng hóa qua khu vực biên giới.

Cụ thể, ngày 1-11, tại khu vực làng Bi (xã Ia Dom), các trinh sát Công an huyện Đức Cơ phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe máy chở theo 4 túi ni lông màu đen có dấu hiệu khả nghi. Khi biết bị theo dõi, đối tượng này nhanh chân bỏ chạy, để lại hiện trường chiếc xe máy không BKS và 4 túi ni lông. Qua kiểm tra, trong 4 túi này có 900 bao thuốc lá nhãn hiệu The One Blue và Cowboy. Trước đó, ngày 22-10, Công an huyện Đức Cơ đã bắt quả tang đối tượng Bùi Quốc Thân (SN 1991, trú tại làng Bi, xã Ia Dom) đang dùng xe máy BKS 81U1-139.46 vận chuyển 80 bao thuốc lá nhãn hiệu The One Blue trên quốc lộ 19 theo hướng từ Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh về thị trấn Chư Ty. Tại cơ quan Công an, Thân khai nhận đã mua số thuốc lá trên của một người Campuchia rồi vận chuyển về bán lại cho các tiệm tạp hóa ở thị trấn Chư Ty để kiếm lời.

Theo Trung tá Tâm: “Các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya để vận chuyển hàng lậu từ Campuchia về Việt Nam qua các đường tiểu ngạch trong rừng. Chúng xé lẻ hàng hóa vận chuyển thành nhiều lần rồi tập kết tại Việt Nam, móc nối với các đầu nậu để đưa về tiêu thụ ở TP. Pleiku cũng như các địa phương khác. Nhiều đối tượng còn độ chế xe ô tô rất tinh vi, tạo ra những ngăn chứa bí mật để giấu hàng lậu hòng che mắt lực lượng chức năng. Do đó, ngoài việc tăng cường công tác trinh sát, đơn vị cũng đã tổ chức tuyên truyền đến các hộ dân buôn bán quanh khu vực biên giới không tiếp tay cho các đầu nậu thực hiện các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu”.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, từ ngày 15-12, Công an huyện Đức Cơ đã triển khai kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2020. Chỉ sau hơn 1 tuần triển khai, đơn vị đã liên tiếp bắt 3 đối tượng truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. “Để đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới dịp cuối năm, đơn vị đã chủ động tham mưu giúp chính quyền địa phương có biện pháp gọi hỏi, răn đe với 136 thanh niên hư hỏng trên địa bàn. Hiện tình hình an ninh trật tự tại khu vực tương đối ổn định. Hy vọng với sự quyết tâm của lực lượng Công an cũng như các cấp, các ngành, người dân huyện Đức Cơ sẽ đón một cái Tết an bình”-Trung tá Tâm cho biết.