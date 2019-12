Phá trường gà lớn chưa từng có ở Phú Yên

Công an Phú Yên đã phá 1 trường gà với quy mô chưa từng có ở tỉnh này với trên 100 đối tượng từ nhiều tỉnh kéo về sát phạt

Chiều nay (29-12), đại tá Nguyễn Trung Nghĩa - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, cho biết đang củng cố hồ sơ, phân loại đối tượng để xem xét khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức đá gà quy mô lớn chưa từng có ở tỉnh này. "Có trên 100 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền. Hiện chúng tôi đang tổng hợp số tiền thu giữ được tại trường gà và phân loại đối tượng nên chưa ra quyết định tạm giữ" – đại tá Nghĩa nói.

Trước đó, năm 2017, Công an Phú Yên cũng đã phá 1 trường gà tại xã An Mỹ, huyện Tuy An nhưng quy mô nhỏ hơn

Trướng đó, nguồn tin Báo Người Lao Động cho hay sau thời gian dài theo dõi, khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên phối hợp với Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã ập vào 1 trường gà được tổ chức trên đường Hải Dương, thuộc xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa. Tại đây, có hơn 100 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, nhiều xe con mang biển số của nhiều tỉnh khác nhau cũng kéo về đây để đá gà ăn tiền.