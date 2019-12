Gia Lai: Phá đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Chiều 28-12, theo nguồn tin, Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với giá trị giao dịch hàng trăm tỷ đồng.

Công an tỉnh đang tiến hành khám xét một tụ điểm tại thị xã An Khê. Ảnh: V.N

Trước đó, sáng cùng ngày, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt tấn công, trấn áp nhiều tụ điểm tại các địa phương TP. Pleiku, thị xã An Khê và các huyện Đak Pơ, Mang Yang, Chư Sê, Chư Pah. Đây đều là các tụ điểm có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng mà lực lượng Công an đã theo dõi và bám nắm trong thời gian qua.

Hiện Công an tỉnh đang tạm giữ hơn 10 đối tượng tại tại các địa phương trên để điều tra về hành vi đánh bạc. Qua khám xét, lực lượng Công an đang tạm giữ lên tới hơn 700 triệu đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã thu giữ nhiều thẻ rút tiền tự động ATM, gần 40 máy tính mà các đối tượng dùng để phục vụ cá độ bóng đá qua mạng internet.

Nguồn tin từ Công an tỉnh cho hay, đơn vị này đã xác định số tiền giao dịch mà các đối tượng thực hiện khoảng hơn 100 tỷ đồng. Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng đường dây cá độ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai này.