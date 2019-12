Bắt đối tượng vận chuyển 2.000 gói thuốc lá lậu

(GLO)- Qua công tác trinh sát nắm hình tình khoảng 11 giờ ngày 27-12, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt giữ Bùi Quốc Thân (SN 1991, trú tại làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) đang điều khiển xe máy BKS 81U1-139.46 vận chuyển 2.000 gói thuốc lá lậu nhãn hiệu Hero trên quốc lộ 19 theo hướng từ Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh về khu vực làng Bi, xã Ia Dom. Hiện đơn vị này đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra mở rộng.

Đối tượng Thân cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, ngày 22-10, Thân cũng đã bị Công an huyện Đức Cơ bắt quả tang và xử phạt hành chính khi đối tượng đang vận chuyển 80 bao thuốc lá lậu nhãn hiệu The One Blue.