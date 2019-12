Bắt đối tượng truy nã về hành vi trộm cắp ở Gia Lai

(GLO)- Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Phú Cương, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bắt giữ Trần Văn Sỹ (SN 1999, trú tại Thôn Tân Phú, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang)-đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 26-8-2019, anh L.T.H (SN 1995, trú tại thôn Tân Phú, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) đến cơ quan Công an trình báo nhà của anh bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 tượng gỗ vào ngày 25-8-2019

Đối tượng Trần Văn Sỹ tại cơ quan công an. Ảnh: Hà Phương

Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Mang Yang xác định Trần Văn Sỹ cùng Nguyễn Hoàng Chánh (SN 1995, trú tại làng Hrak, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) và Lê Xuân Hiệp (SN 1995, trú tại tổ 4, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) là thủ phạm thực hiện vụ trộm trên. Theo kết quả trưng cầu định giá, tượng gỗ trên có giá trị 3.833.000 đồng.

Ngày 18-10-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên. Trong quá trình điều tra, Trần Văn Sỹ đã bỏ trốn. Ngày 31-10-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang ra lệnh truy nã đối với Trần Văn Sỹ về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Yang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.