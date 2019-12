Ayun Pa: Bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ nhóm 4 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một ngôi nhà hoang thuộc tổ 1, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa.

Đối tượng Bùi Văn Thanh, Nguyễn Văn Hậu, Trịnh Văn Tiến và Nguyễn Văn Cường (tính từ trái qua phải). Ảnh do Công An cung cấp

Qua công tác điều tra nắm tình hình tại địa bàn thị xã Ayun Pa, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 16-12, lực lượng trinh sát ma túy Công an thị xã Ayun Pa phát hiện tại một ngôi nhà hoang thuộc tổ 1, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa có một nhóm thanh niên tụ tập và đang sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng trinh sát đã phối hợp với Công an Phường Hòa Bình tiến hành đột nhập và bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Nguyễn Hải Hậu (SN 1986, trú tại thị xã Ayun Pa), Nguyễn Văn Cường (SN 1994), Trịnh Văn Tiến (SN:1994), Bùi Văn Thanh (SN 1997) cùng trú tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Ayun Pa xác minh làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.